Kaczyński usłyszał niewygodne pytanie. Tak zareagował prezes PiS

W związku z krytyką wprowadzanej do szkół edukacji zdrowotnej, dziennikarze kilku stacji pytali polityków o podstawowe kwestie związane z dojrzewaniem nastolatków. Jak się okazywało, wielu z nich nie znało różnicy między okresem, a owulacją. Jeden z posłów PiS nie wiedział nawet, czym jest polucja.

Kaczyński pytany o menstruację i niewiedzę posłów

Wykazanie politykom ich ignorancji nie powstrzymało ataków z ich strony w kierunku edukacji zdrowotnej. Justyna Dobrosz-Oracz postanowiła więc kontynuować trend i o całą sprawę zapytała prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Ten stwierdził, że niewiedza posłów nie zasługują na miano „kompromitacji”, ponieważ „jako żywo to nie jest kwestia polityczna”.

– Jest to taka ewolucja tematyki, którą się mają zajmować politycy, która mi głęboko nie odpowiada – mówił, odpierając argument o braku podstawowej wiedzy wśród posłów. Dziennikarka nie dawała za wygraną i próbowała pokazać prezesowi PiS, że na dzieci wiele zagrożeń czeka choćby w telefonach i pewnych spraw się przed nimi nie ukryje.

Kaczyński: Świat zmienił się w złym kierunku i należy wracać

Kiedy tłumaczyła politykowi, że każdy może natrafić w sieci na pornografię i należałoby ostrzegać przed tym lub tłumaczyć pewne kwestie, Kaczyński pozostał nieprzekonany. – No ale dlaczego panu nie odpowiada wiedza panie prezesie? No przecież od tego jesteśmy. Przecież widzi pan, co się dzieje w sieci na przykład – mówiła Dobrosz-Oracz.

– Bo z jednej strony mówicie państwo o seksualizacji, ale seksualizacja jest głównie w sieci. Może pan sobie tutaj odpalić jakikolwiek film w internecie i ma pan porno na wyciągnięcie ręki. Może lepiej edukować i uświadamiać jakie są zagrożenia, a nie odwrotnie. A nie udawać, że świat się nie zmienił, panie prezesie, bo świat się zmienił – przekonywała. – No ale zmienił się w złym kierunku i należy wracać do tego dawnego – zakończył temat Kaczyński.

Czytaj też:

Poseł PiS poległ na banalnym pytaniu. To kolejna taka wpadkaCzytaj też:

MEN zaspało? „Promuję edukację zdrowotną bardziej niż resort”