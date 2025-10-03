Stanowski kontra Wysocka-Schnepf. Wymowna reakcja szefa Kanału Zero

Tygodnik „Polityka” opublikował artykuł, w którym zarzucił Kanałowi Zero, że ten „powoli staje się zapleczem medialnym prawicy”. Dostało się też Krzysztofowi Stanowskiemu. Zwrócono m.in. uwagę na jego spór z dziennikarką TVP Dorotą Wysocką-Schnepf. Tekst w ramach przeglądu prasy w Tok FM omówiła Dominika Wielowieyska.

– Z tekstu Kalukina dowiedzą się państwo, że Stanowski był rodzajem supportu PiS w wyborach prezydenckich. Sam Jarosław Kaczyński mu nawet za to podziękował. Właśnie dlatego, żeby tę rolę dobrze wypełnić, zaatakował Dorotę Wysocką-Schnepf – stwierdziła dziennikarka Tok FM. Jej zdaniem Stanowski poszedł „w okropną stronę”.

Internauci obśmiali Stanowskiego ws. Wysockiej-Schnepf? Wielowieyska broni dziennikarkę TVP

– Uderzenie w teścia Doroty zostało obśmiane przez internautów, bo nikt nie odpowiada za przeszłość teściów. Wtedy Stanowski poczuł, że znalazł się w pułapce. Musiał jakoś ten atak obronić. Wiecie, co wymyślił? Że uderzy jeszcze w dziecko. To znaczy wypomni, że syn Doroty ma na imię Maksymilian. No to już jest podłość do kwadratu. Bo zrobił głupawo-podłą rzecz, a potem próbował się usprawiedliwić i zajął się dzieckiem – przekonywała Wielowieyska.

Założyciel Kanału Zero odpowiedział dziennikarce TOK FM, zarzucając jej, że „żyje w innej rzeczywistości”. „Pani Dominiko, ma pani urojenia, powinna się pani nimi dzielić z lekarzem, a nie ze słuchaczami. Proszę docenić, że opisałem pani stan bardzo grzecznie” – napisał Stanowski. W drugim wpisie właściciel Kanału Zero zamieścił najpopularniejsze wpisy internautów, które pojawiły się pod filmem pokazującym fragment debaty wyborczej, w której Stanowski zaatakował Wysocką-Schnepf.

Wielowieyska stanęła po stronie Wysockiej-Schnepf. Stanowski odpowiedział: „Dlaczego kłamiecie?”

Opinie były korzystne dla założyciela Kanału Zero. Wideo zamieszczono na YouTube Gazety.pl. Właścicielem portalu jest Agora S.A., będąca jednocześnie współwłaścicielem Radia Tok Fm, razem z wydawnictwem Polityka, wydającym wspomniany tygodnik o tej samej nazwie. „Dlaczego kłamiecie?” – podsumował Stanowski.

Czytaj też:

Znany publicysta o Stanowskim i Wysockiej-Schnepf. Zwrócił uwagę na przykry faktCzytaj też:

Kammel ostrzega Wysocką-Schnepf. „Stanowski i Mazurek bezlitośnie to wykorzystają”