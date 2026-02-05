Znają się prawie 25 lat. Takiej reakcji od partyjnego kolegi polityk PiS się nie spodziewał

Najnowszy sondaż wskazuje, że elektorat PiS jest podzielony ws. wyjścia lub pozostania w Unii Europejskiej. Według badania OGB za obecnością Polski jest 46,4 proc. wyborców tej partii, a przeciw 43,6 proc. 10 proc. zadeklarowało z kolei, że nie wzięłoby udziału w potencjalnym referendum. Do wyników sondażu odniósł się w mediach społecznościowych Janusz Kowalski.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości przekonywał m.in., że jego partia „musi stać się liderem zwrotu w polityce względem UE, która doprowadziła do utraty sterowności polskiego państwa w Unii Europejskiej”. Kowalski przekonywał, że „to jest zdroworozsądkowa i propaństwowa propozycja, aby prawica niechętna unijnej polityce nie szukała swojej propozycji w partii Grzegorza Brauna”.

Poseł PiS zaapelował o brak kłótni na prawicy. Dostał błyskawiczną odpowiedź

„Wokół PiS należy zbudować sojusz eurorealistycznych środowisk z twardą agendą odcinającą się od naiwnej i nieprofesjonalnej polityki stania w rozkroku na rzecz polityki realistycznej zgodnej z polskimi interesami” – tłumaczył polityk Prawa i Sprawiedliwości. Kowalski apelował również o „brak kłótni na prawicy i dyskusje wyłącznie ad rem (do rzeczy – łac.), a nie ad personam (argument wymierzony w osobę – łac.)”. Na te słowa zareagował w komentarzu Szymon Szynkowski vel Sęk.

„Przyjacielu! Znamy się od prawie 25 lat, ponad pół mojego życia. Bardzo Cię lubię, ale też trochę znam Twój charakter, więc z uśmiechem przyglądam się, jak po raz kolejny ogłaszasz, że ‘w 100 proc. miałeś rację’ i ustalasz indywidualnie szeroką programową strategię dla PiS (podczas gdy dyskusja programowa dopiero się zaczyna) wraz z preferowanym do jej realizacji składem personalnym” – zaczął swój wpis poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Poseł PiS pominął w analizie Jarosława Kaczyńskiego. Partyjny kolega szybko postawił go do pionu

„Ktoś mniej zorientowany mógłby pomyśleć, że to wręcz proponowany program i skład rządu, którego liderem przez skromność się nie obwołujesz. Dlatego spieszę z wyjaśnieniem, że liderem naszej formacji odpowiedzialnym za strategię i program jest Prezes Jarosław Kaczyński, którego z jakichś względów w swojej X-owej analizie pominąłeś” – dodał Szynkowski vel Sęk. Kowalski w odpowiedzi na te słowa w jednym zdaniu podziękował swojemu partyjnemu koledze za „ciekawą opinię”.

