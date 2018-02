Orban domaga się od Brukseli pół miliarda euro za ochronę granic UE

– Najważniejszym tematem dzisiejszego zebrania szefów rządów państw UE to wewnętrzna transformacja Unii. Pojawiły się zupełnie absurdalne propozycje, na przykład, aby rozważyć uwzględnienie imigrantów przy rozdzielaniu miejsc w Parlamencie Europejskim, a nie wyłącznie obywateli krajów członkowskich UE. To niedopuszczalne, ponieważ Unia należy do Europejczyków – powiedział Viktor Orban.

– Wystąpię na posiedzeniu z propozycją ustawy „czerwonej kartki”, której celem jest zwiększenie roli rządów państw członkowskich w podejmowaniu decyzji na forum UE. Będzie ona dawała możliwość przerwania debat, jeśli jeden z członków uzna, że zagrożone są interesy jego kraju – wyjaśnił premier Węgier. – Musimy także rozpocząć negocjacje w sprawach finansowych, mamy wydać ponad miliard euro na ochronę granic Unii, mamy bronić nie tylko wspólnoty, ale i własnego kraju. Przynajmniej połowa tej sumy powinna być zwrócona – dodał.

Nieformalny szczyt w Brukseli

Na szczycie szefów rządów państw UE poruszona będzie m.in kwestia budżetu unii na lata 2021-2027. Premier Mateusz Morawiecki wyraził dzisiaj zrozumienie w stosunku do nowych propozycji, przedstawianych przez inne państwa członkowskie, takich jak polityka obronna czy wspólne działania w zakresie migracji i uchodźców i pomoc potrzebującym na miejscu. Poruszył także kwestię unijnego budżetu, na którego zapełnienie należy znaleźć nowe środki. Zdaniem premiera, źródłem pozyskania pieniędzy może być m.in eliminacja rabatów, z których korzystają niektóre państwa członkowskie, a także wyeliminowanie luki w ściąganiu podatku VAT. Morawiecki opowiedział się również przeciwko istnieniu „rajów podatkowych” na terenie UE.

Uzależnienie wypłat od przyjmowania uchodźców i praworządności

Wczoraj w Bundestagu kanclerz Niemiec Angela Merkel przedstawiła pomysł, aby powiązać wypłaty z budżetu UE dla państw członkowskich od kwestii przyjmowania uchodźców. Przypomnijmy, 14 lutego unijny komisarz ds. budżetu Guenther Oettinger poinformował, że podjęto pracę nad regulacjami, mającymi uzależniać wypłatę środków unijnych od stanu praworządności w państwie członkowskim. Istnienie planów dotyczących wprowadzenia takiej zależności potwierdziła później unijna komisarz ds. sprawiedliwości Vera Jourova.

