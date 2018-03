Prezydent może rządzić do końca życia. Parlament zmienił konstytucję

Korea Północna deklaruje gotowość do nuklearnego rozbrojenia. To wynik rozmów w Pjongjangu

Delegacja Korei Południowej wysłana do Pjongjangu wróciła już do Seulu. Jej członek Chung Eui-yong ogłosił, że Kim Dzong Un jest gotowy do podjęcia negocjacji z Południem oraz USA, a także wstrzymać program rozwoju broni atomowej.