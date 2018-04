Najnowszy sondaż. PiS przegrywa. Z hipotetycznym przeciwnikiem

Choć na razie dwa opozycyjne ugrupowania zwarły szeregi jedynie na wybory samorządowe i to tylko w niektórych miejscach, to projekt Zjednoczonej Opozycji wciąż co jakiś czas pojawia się w dyskursie politycznym. Z najnowszego sondażu wynika, że wspólny start PO i Nowoczesnej w wyborach parlamentarnych mógłby poważnie zagrozić obozowi PiS-u, Solidarnej Polski i Porozumienia. Według badania przeprowadzonego w dniach 9-10 kwietnia, Zjednoczona Opozycja wygrałaby z PiS-em różnicą 3 punktów procentowych, zdobywając 32 proc. głosów. Na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego i jego koalicjantów głosować chce 29 proc. badanych.

Stawkę ugrupowań, które znalazłyby się w Sejmie, uzupełniają Kukiz'15 z 10 proc. poparcia i Sojusz Lewicy Demokratycznej z 7 proc. głosów. W ławach poselskich zabrakłoby miejsca dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, na które swój głos chce oddać 3 proc. badanych. Aż 13 proc. respondentów nie potrafiło określić swoich preferencji wyborczych.

Badanie przeprowadziła pracownia Kantar Public na zlecenie „Faktu” metodą wywiadu telefonicznego wspieranego komputerowo (CATI), w dniach 9-10 kwietnia 2018 roku na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku 18 lat i więcej.

