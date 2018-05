Nadchodzą prawdziwe upały. IMGW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1. stopnia dla województwa dolnośląskiego. To tam maksymalna temperatura w dzień sięgnie 30 stopni Celsjusza, średnio prognozowane jest od 28 do 31 stopni w dzień. Nocą temperatura minimalna wynosić będzie od 12 do 15 stopni Celsjusza. Upał nie będzie odpuszczał przez kilka kolejnych dni. We wtorek i środę wysokie temperatury spodziewane są także w woj. opolskim, lubuskim i wielkopolskim.