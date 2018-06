„Sojusz Platformy i UE stał się faktem. To skandal”. Mazurek o słowach Trzaskowskiego

Rafał Trzaskowski odniósł się na antenie Radia Zet do projektu unijnego budżetu. Zaznaczył, że cięcia są olbrzymie, a ich powodem jest „upór, brak profesjonalizmu i łamanie konstytucji” przez rząd PiS. – Na szczęście dzięki naszym staraniom pieniądze te nie przepadają. (…) Jak wygramy kolejne wybory, to zostaną odmrożone i Warszawa skorzysta z olbrzymich pieniędzy na inwestycje – zapewnił Trzaskowski.

Mazurek pyta Schetynę

Beata Mazurek oceniła, że wypowiedź o unijnych środkach jest skandaliczna. – Ja zadaję publiczne pytanie Grzegorzowi Schetynie. Kto, kiedy, gdzie i z kim zawarł taką umowę. Czy on potwierdza te słowa – mówiła rzecznik PiS. – To pokazuje, że sojusz Platformy Obywatelskiej z urzędników Unii Europejskiej, naszych przeciwników, stał się faktem. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, że działają przeciwko Polsce i przeciwko interesom Polaków i Polski w Unii Europejskiej. To, co dzisiaj wypowiedział Trzaskowski w stacji radiowej, stało się faktem. To, co powiedział dzisiaj Trzaskowski pokazuje jedno – będzie rządzić Platforma Obywatelska – Unia Europejska da pieniądze. To nie do pomyślenia – komentowała Beata Mazurek.