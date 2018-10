Neumann radzi Petru, by dołączył do PO. „Jeśli poważnie myśli o polityce...”

– Jeśli Ryszard Petru myśli poważnie o polityce, to powinien dołączyć do Platformy Obywatelskiej – ocenił Sławomir Neumann. Jego zdaniem, „dzisiaj łączenie się jest czymś, co jest dla ludzi ważne, a budowanie równoległych projektów jest szkodliwe”. – Musimy budować szeroką koalicję, a nie szukać konkurencji – dodał polityk. Poseł PO wyjaśnił, że „jeśli Ryszard Petru ma pomysł tworzenia jakichś nowych ruchów, to jest to złe rozwiązanie”.

Neumann: Ocena prezydentury Gronkiewicz-Waltz jest pozytywna

Neumann w RMF FM był pytany też o wybory samorządowe i ocenę czasu, kiedy rządy w stolicy sprawuje Hanna Gronkiewicz-Waltz. –Moim zdaniem ocena Hanny Gronkiewicz-Waltz w historii Warszawy, tych 12 lat będzie bardzo pozytywna, bo te zmiany, które nastąpiły w Warszawie są zauważalne dla każdego – przekonywał. Zaznaczył jednak, że „cieniem na tej prezydenturze będzie się kładła sprawa reprywatyzacji”.

„Anna Zalewska w czołówce złych ministrów”

Polityk PO odniósł się również do wniosku o wotum nieufności wobec minister edukacji Anny Zalewskiej. – Wnioski o wotum nieufności składa się nie tylko po to - to jest główny cel, żeby odwołać złego ministra i tutaj Anna Zalewska jest w czołówce złych ministrów do odwołania - ale też po to, by przeprowadzić debatę – wskazał Neumann.

