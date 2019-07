Premier Morawiecki o nowej szefowej KE: Jestem ostrożnym optymistą

– Opowiadaliśmy się od samego początku za kandydatem kompromisu, za tym, by kandydat, który będzie wybrany, dawał nadzieję na pojednanie pomiędzy różnymi grupami parlamentarnymi, by starał się budować mosty pomiędzy różnymi państwami, a nie by był to kandydat, który beszta, poucza, dzieli, tworzy konflikty w Europie – mówił szef rządu. – Muszę powiedzieć, że jestem ostrożnym optymistą. Pani przewodnicząca daje nadzieję na nowe otwarcie UE – ocenił premier Morawiecki.

Przypomnijmy, że we wtorek 16 lipca Ursula von der Leyen została wybrana na przewodniczącą Komisji Europejskiej. Jej kandydaturę poparło 383 eurodeputowanych, a wymagana większość wynosiła 374.

Nowa szefowa Komisji Europejskiej

Ursula von der Leyen była kandydatką Rady Europejskiej na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej. We wtorek 16 lipca rano wygłosiła przemówienie na forum PE, w którym przedstawiła najważniejsze punkty swojego programu. Von der Leyen mówiła m.in. o tym, że cały świat stoi w obliczu wielkich wyzwań jakimi są m.in. globalizacja światowej gospodarki czy zmiany demograficzne. Niemiecka minister obrony sporą część swojego wystąpienia poświęciła kwestiom klimatycznym. – Chcę, by Europa była pierwszym neutralnym klimatycznie kontynentem do 2050 r. – powiedziała dodając, że w ciągu pierwszych 100 dni po ewentualnym objęciu urzędu będzie chciała przygotować zielony pakt dla Europy, w którym zostaną przedstawione cele klimatyczne na 2050 rok. Zaznaczyła także konieczność ograniczenia emisji CO2 nawet o 55 proc. Polityk zaproponowała także utworzenie funduszu przejściowego dla krajów, które poniosą wyższe koszty odchodzenia od węgla.

Kim jest Ursula von der Leyen?

Ursula Gertrud von der Leyen studiowała ekonomię na Uniwersytecie w Getyndze, na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münsterze oraz w London School of Economics. Polityk może także poszczycić się dyplomem ukończenia studiów medycznych w Medizinische Hochschule Hannover w 1987 roku. Właśnie z medycyną wiązała początkowo swoją karierę, pracując w latach 1988-1992 w klinice ginekologii w MHH.

Kariera polityczna

Karierę polityczną rozpoczęła w 1990 roku, kiedy to wstąpiła do Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej. W 2003 roku objęła mandat w landtagu Dolnej Saksonii, zostając także ministrem spraw społecznych w rządzie tego kraju.

W 2005 roku weszła do rządu tworzonego przez tzw. wielką koalicję (CDU/CSU i SPD). W pierwszym gabinecie Angeli Merkel odpowiada za ministerstwo rodziny, osób starszych, kobiet i młodzieży. W kolejnych wyborach – w 2009, 2013 i 2017 roku zdobywała mandat do Bundestagu. W listopadzie 2009 roku została ministrem pracy i spraw społecznych. Od grudnia 2013 roku, w trzecim gabinecie Angeli Merkel, objęła tekę ministra obrony. Pozostała na tym stanowisku w utworzonym w marcu 2018 czwartym rządzie dotychczasowej kanclerz.