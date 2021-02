Zaskakująca reakcja Rafała Trzaskowskiego w Radiu Zet. „To są wszystko pytania od TVP Info”

Rafał Trzaskowski na antenie Radia Zet odpowiadał na pytania m.in. o sobotnią konwencję Platformy Obywatelskiej. Pytany o to, kiedy można spodziewać się deklaracji w sprawie przepisów dotyczących prawa kobiet do aborcji, prezydent Warszawy zapowiedział, że stanowisko PO poznamy w tym tygodniu. – To stanowisko powinno być, choć bardzo wiele innych partii nie przedstawiło jednoznacznego stanowiska – mówił Trzaskowski.

Wiceprzewodniczący PO nie chciał jednoznacznie odpowiedzieć, czy partia poprze np. postulat aborcji do 12 tygodnia ciąży bez podawania przyczyny. – Trwają dyskusje, mam nadzieję, że pod koniec tygodnia będzie stanowisko partii – powtórzył. Dodał, że na listach PO znajdą się jednak miejsca także dla osób, które mają inne poglądy na ten temat. – Wszyscy na pewno nie zgadzamy się na to drakońskie prawo, które zostało wprowadzone przez PiS – stwierdził. – Ja jestem tego zdania, że to kobieta powinna decydować – zadeklarował Trzaskowski, nie chcąc jednak doprecyzować, w ramach jakiego prawa mogłaby decydować.

Trzaskowski: To pytania od TVP Info

W internetowej częsci rozmowy padły pytania m.in. o to, skąd PO chce wziać pieniądze na wydatki na służbę zdrowia. Pojawiły się także kwestie warszawskie – pytania o ulicę Lecha Kaczyńskiego, awarie ogrzewania, likwidację "kopciuchów" czy odśnieżanie miasta podczas ostatniego ataku zimy. Jeden z internautów pytał o stadion Skry. – SKRA Warszawa? Odzyskaliśmy SKRĘ tydzień temu. Dopiero od tygodnia jesteśmy prawdziwym gospodarzem Skry Zapewniam, że pracujemy i mam nadzieję, że proces dostosowywania do standardów europejskich właśnie się zaczyna. Szukamy inwestora – mówił Trzaskowski.

– Na to pytanie zresztą wielokrotnie odpowiadałem w Radiu Zet. Mam takie wrażenie, że za każdym razem dostaję ten sam zestaw pytań. Chyba od tych samych słuchaczy – skomentował prezydent Warszawy. – Znowu TVP Info. Znowu pytanie od TVP Info. Pani redaktor, to są wszystko pytania od TVP Info – mówił ze śmiechem Rafał Trzaskowski. – Nieee, nie od TVP Info, gdzie tu logika. Pan naprawdę wszędzie widzi TVP Info, panie prezydencie – skomentowała prowadząca Beata Lubecka.

