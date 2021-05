Rząd: Wysłaliśmy do Komisji Europejskiej formalną wersję Krajowego Planu Odbudowy

W poniedziałek 3 maja podczas konferencji prasowej Waldemara Budy, wiceministra funduszy i polityki regionalnej, oraz rzecznika rządu Piotra Müllera, poinformowano o oficjalnym złożeniu Krajowego Planu Odbudowy do Komisji Europejskiej. Jeszcze w piątek 30 kwietnia do KE trafił „roboczy” dokument o KPO, o czym informował Buda.

KPO już w KE. „Wysłaliśmy oficjalnie”

Müller przekazał, że w poniedziałek polski rząd przesłał do KE oficjalny dokument, mówiąc: – Dzisiaj został przesłany ten Krajowy Plan Odbudowy do Komisji Europejskiej, już w ten formalnej wersji, przez specjalny system informatyczny. Co zamyka proces składania KPO przez Polskę.

Rzecznik rządu dodał, że to koniec całego procesu w sprawie składania KPO. – Dzisiaj w południe spotkaliśmy się z przedstawicielami Komisji, przedyskutowaliśmy szczegóły (...). Mniej więcej chwilę przed 15 wysłaliśmy oficjalnie nasz, polski, Krajowy Plan Odbudowy – dopowiedział wiceminister funduszy.

– Dokument na dzień dzisiejszy jest zamknięty, on nie podlega już żadnej weryfikacji. Z tego powodu odwlekanie głosowania, czy decyzji w tej sprawie, czy ratyfikacji jest nieuzasadnione. Z naszej inicjatywy nic w tym dokumencie już się nic zmienić nie może. Apelujemy z tego miejsca, by jutro podjąć wyzwanie, które stoi przed Polską i wszyscy razem zagłosować „za” ratyfikacją (ustawy o zasobach własnych UE – red.) – mówił Buda.

Czym jest KPO?

W odpowiedzi na pandemię koronawirusa Unia Europejska uruchomi Fundusz Odbudowy, którego częścią jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). Z tego źródła do Polski ma trafić ponad 23,9 mld euro dotacji i ponad 34,2 mld euro pożyczek. Żeby sięgnąć po te fundusze każde państwo musi przygotować swój Krajowy Plan Odbudowy (KPO).

Do tego, by uruchomić KPO, potrzebne jest ratyfikowanie ustawy o zasobach własnych UE przez parlamenty krajowe. Głosowanie nad zaakceptowaniem tych zmian zaplanowano w polskim Sejmie na 4 maja.

