NA ŻYWO: Sejm decyduje w sprawie Funduszu Odbudowy

Na dodatkowym posiedzeniu Sejm zajmuje się ratyfikacją ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej. Pod ustawą kryje się cały mechanizm Funduszu Odbudowy, który Wspólnota uruchamia w reakcji na pandemię koronawirusa.

Sejm decyduje w sprawie Funduszu Odbudowy [NA ŻYWO]

16:43 Mateusz Morawiecki wylicza wszystkie działania, które podjęto przed zaakceptowaniem zasad funkcjonowania Funduszu Odbudowy i wysłaniem Krajowego Planu Odbudowy do Komisji Europejskiej. - To nie są jakieś abstrakcyjne środki europejskie, to są środki, które mają pomóc polskim szkołom, szpitalom. (...). Mają pomóc Polakom na otrzymanie szansy na lepszą infrastrukturę drogową, energetyczną. Te środki będą odgrywały wielką rolę w awansie cywilizacyjnym Polski - mówi.



- Bardzo gorąco apeluję do wszystkich sił politycznych, odłóżmy kłótnie, swary, odłóżmy tę logikę: oko za oko, ząb za ząb. Dziś apeluję do wszystkich klubów politycznych: Przystąpmy do tego głosowania z poczuciem pełnej odpowiedzialności za los Polski - dodaje premier. 16:40 Na mównicy pojawił się premier Mateusz Morawiecki, który apeluje do posłów i posłanek o poparcie ustawy. - Możemy w ten sposób wyrazić nasze mocne "za" wykorzystywaniem środku, które są nam przekazywane do dyspozycji - mówi.



- Powiedzmy dziś głośne "tak" dla rozwoju, rozkwitu Polski, dzięki środkom unijnym. To szansa na wyjście z pandemii - dodaje. 16:37 Andrzej Szlachta, poseł PiS, przedstawia sprawozdanie połączonych komisji na temat systemu zasobów własnych UE. Zaznacza, że żadna z sześciu poprawek zgłoszonych na komisji nie została przyjęta. - Ustawa zdobyła zdecydowane poparcie posłów (na komisji), 53 osoby głosowały "za" ustawą, 3 były przeciwne, a 5 wstrzymało się od głosu - mówi Szlachta.



Poseł dodaje, że komisja wnosi o uchwalenie ustawy o Funduszu Odbudowy. 16:35 Hanna Gill-Piątek z Polski2050 prosi o przerwę w obradach, zwołanie Konwentu Seniorów i wprowadzenie do porządku informację premiera na temat Krajowego Planu Odbudowy. - Nie było żadnego ministra (na komisji finansów - red.), tak z ludzkiego szacunku i grzeczności, warto, aby odpowiedział nam pan na pytania. Miejscem debaty nad KPO jest ta sala plenarna - mówi posłanka.



Wniosek Gill-Piątek nie został przyjęty. 16:33 Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji z mównicy zwrócił się do Lewicy ws. jej deklaracji dotyczących KPO.



- Gdyby jakiś poseł czy senator I RP wziął od Prusaków czy Rosjan worek złota, za coś tam, za jakieś głosowanie i rozdał ten worek między biednych, w dalszym ciągu byłby tak samo sprzedawczykiem. Mówię to do posłów Lewicy - mówi Korwin-Mikke. 16:28 Wniosek o zmianę sposobu głosowania, którego autorem był Cezary Tomczyk z PO, przepadł. Teraz na mównicy jest Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL. Szef ludowców zgłasza wniosek o przerwę i zmianę sposobu głosowania nad ratyfikacją. Podkreśla to samo, co Tomczyk, że w jego ocenie, przyjęcie ustawy powinno odbywać się przy 2/3 głosów "za".



- Panie pośle, ja to już tłumaczyłam, ale powtórzę to jeszcze raz. Artykuł 90. (Konstytucji - red.), ust. 1, mówi o przekazaniu uprawnień suwerenności komisji, nie mamy z tym do czynienia. Państwo doskonale o tym wiecie - odpowiada mu Witek, dodając, że Sejm posiada sześć analiz prawnych, które wskazują na to, że podczas głosowania wystarczy zwykła większość. - Nie poddam tego wniosku pod głosowanie, bo musiałabym z premedytacją złamać Konstytucję - mówi marszałek. 16:25 Na mównicy Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu z PiS. Składa wniosek przeciwny (wcześniej Cezary Tomczyk z PiS domagał się zmiany sposobu głosowania). - Dwa miesiące trwały konsultacje (nad KPO - red.), PO nie mogła się zdecydować, jak chce głosować. A teraz pan przewodniczący wychodzi i opowiada bajki, że nie było możliwości konsultacji. Mieliście możliwość, nie skorzystaliście - kwituje Terlecki. 16:23 Kłótnia Tomczyka i Witek, marszałek tłumaczy, że Sejm zgodnie z prawem głosuje w sprawie UE zwykłą większością. Tomczyk nie odpuszcza i rzuca w stronę marszałek: - Bierze pani na siebie tę odpowiedzialność!



- Biorę! - odpowiada Witek, a Tomczyk jeszcze dopowiada: - Ostrzegam! 16:21 Na mównicy Cezary Tomczyk z PO/KO z wnioskiem formalnym: - Wczoraj stała się rzecz niesłychana, wczoraj minister Buda wyszedł na konferencję prasową i ogłosił, że KPO został wysłany do Brukseli, że już nic nie można zmienić. W przeddzień debaty w parlamencie. To po co jest parlament? Ta sytuacja, z którą mamy do czynienia, jest wyjątkowa, bo doszło do wielkiej zdrady polskich samorządów i ludzi, jeżeli chodzi o zakres KPO. I wy to zrobiliście razem z PiS-em droga Lewico, tego się po was Polacy nie spodziewali.



Tomczyk domaga się, by Sejm głosował kwestie związane z zasobami własnymi UE 2/3 głosów, a nie zwykłą większością. Podnosi, że tak właśnie przewiduje Konstytucja, a z takim przedstawieniem sprawy nie zgadza się Elżbieta Witek, która wdaje się w dyskusję z posłem. 16:20 Znowu długie oczekiwanie na wyniki głosowania. Sejm przyjął propozycję marszałek Witek w sprawie sposobu przeprowadzenia obrad. 236 głosów było "za". 16:13 Marszałek Witek ogłasza, że w debacie nad ustawą o zasobach własnych UE kluby będą miały po 10, a koła po 5 minut, na wystąpienie przed głosowaniem. Oprotestowują to koła, zarządzono więc głosowanie nad ich sprzeciwem. 16:11 Ze sprawdzaniem kworum (stwierdzono, że w obradach uczestnicy 445 posłów), będzie dzisiaj zapewne trochę problemów, a to dlatego, że posiedzenie "wyskoczyło" nieoczekiwanie. A na początek maja zaplanowano wymianę urządzeń do głosowania dla posłów, a wszyscy korzystają z tabletów (niezależnie od tego, czy są na sali czy nie).



Tu wyjaśnienie:



By korzystać z tych środków potrzebne są Krajowe Plany Odbudowy, które zgłaszają do Komisji Europejskiej państwa członkowskie. Polska KPO wysłała do KE 3 maja i KPO – to warto zaznaczyć – jest dokumentem opracowanym przez rząd i nie wymaga zatwierdzenia przez parlament. Wcześniej sejmowe komisje spraw zagranicznych i finansów publicznych zarekomendowały przyjęcie projektu o zwiększeniu zasobów własnych w budżecie UE.

Jeszcze przed głosowaniem padły jasne deklaracje ze strony niektórych partii na temat tego, jak zagłosują. Lewica po rozmowach z rządem zapewnia, że zagłosuje „za” ratyfikacją, ponieważ władze dotrzymały obietnicy i uwzględniły jej postulaty w finalnej wersji Krajowego Planu Odbudowy. „Przeciw” głosować będzie natomiast jeden z członków Zjednoczonej Prawicy – Solidarna Polska, a mówił o tym tuż przed głosowaniem lider tego ugrupowania Zbigniew Ziobro. W klubie PiS będzie obowiązywała natomiast dyscyplina partyjna.