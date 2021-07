„Największa zaraza, jaka grozi Polsce”. W #Jedziemy TVP Info festiwal hejtu Tuska, a w tle...

Rozmowa Michała Rachonia z gośćmi programu #Jedziemy na antenie TVP Info koncentrowała się wokół zmiany przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. W sobotę obowiązki Borysa Budki przejął były premier Donald Tusk. Z posiedzenia Rady Krajowej szybko wyszedł Rafał Trzaskowski. Jak później tłumaczono – powodem było szczepienie. Reakcja prezydenta Warszawy stała się przedmiotem komentarzy w TVP Info.

Marian Kowalski: Tusk to największa zaraza, jaka grozi Polsce

– Szczepił się przeciwko Tuskowi chyba. To jest największa zaraza, jaka grozi Polsce – grzmiał Marian Kowalski, opisując reakcję Rafała Trzaskowskiego z Rady Krajowej PO. – Gdzie jest absolutorium dla ustępujących prezesów, gdzie kongres, gdzie jakiekolwiek reguły demokratyczne. To towarzystwo siedzi, klaskaniem mając obrzękłe prawice, i nawet nie wie, że Berlin napluł im w pysk – stwierdził z kolei, opisując procedurę zamiany władzy w Platformie Obywatelskiej. – To nawet komuniści nie byli tak traktowani przez sowieckich sekretarzy – stwierdził Kowalski.

Zmiany w PO

Przypomnijmy, że aby Tusk mógł wrócić do kierowania partią, trzeba było zrobić mu „miejsce” w zarządzie Platformy. Ze stanowiska szefa ustąpił Borys Budka. Dodatkowo z funkcji wiceprzewodniczących ustąpili Bartosz Arłukowicz i Ewa Kopacz. Natomiast Budka z Tuskiem zostali nowymi wiceprzewodniczącymi.

Na ekranie Tusk z Putinem

Krytyce Donalda Tuska wtórowała inna „ekspertka” #Jedziemy, Agnieszka Siewiereniuk–Maciorowska, była redaktor „Dzień dobry Białystok” . – Jak słuchałam tego całego wystąpienia, to się krew w żyłach burzyła. Nie znam tak obrzydliwego kłamcy jak Donald Tusk. Znaczy znam: Rafał Trzaskowski – oceniała. – Do tej pory Niemcy kradli z Polski różne rzeczy. Ale to, co nam wcisnęli – a wciskają tu różne produkty gorszej jakości. Ale z tym już przesadzili – podsumowała. Przez cały czas rozmowy o powrocie Donalda Tuska w tle emitowane były archiwalne materiały filmowe z rozmowy Donalda Tuska z Władimirem Putinem na sopockim molo w 2009 roku i inne nagrania z jego spotkań z Angelą Merkel z czasów pracy w roli przewodniczącego Rady Europejskiej.

