Krytykowała Polski Ład, chwilę później straciła stanowisko. Belka: „Czy Morawiecki odwołał też Gowina?”

O dymisji wiceminister Anny Korneckiej powiadomił rzecznik rządu. Jako oficjalny powód decyzji podano „niezadowalające tempo prac nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu w zakresie ułatwienia budowy domów 70m2 oraz zakupu mieszkań bez wkładu własnego”. Wśród komentarzy na Twitterze widać jednak wyjątkowe poruszenie. Komentujący wskazują bowiem, że dymisja wiceminister zbiegła się w czasie z jej bardzo krytyczną wypowiedzią na temat sztandarowego programu PiS, jakim jest Polski Ład.

We wtorek 3 sierpnia Anna Kornecka mówiła w TVN24: „Czuję się w obowiązku, żeby protestować i sygnalizować, jeżeli podejmowane są decyzje, które potencjalnie – potencjalnie, bo jeszcze nie mamy ostatecznej treści ustawy w parlamencie – mogą szkodzić dużej liczbie Polaków”. Wiceminister dowodziła m.in., że „wszystkie wyliczenia pokazują, że nawet podatnicy ci najmniejsi (...) na tych rozwiązaniach tracą. Tracą bardzo wiele, bo to nie jest 50-100 zł miesięcznie, to są bardzo często kwoty w tysiącach”. Wcześniej podobne zastrzeżenia wygłaszał lider Porozumienia, wicepremier i szef MRPiT Jarosław Gowin.

Lawina komentarzy w sieci. Marek Belka dopytuje o dymisję Gowina

„Pani wiceminister, zdaje się, podziela poglądy swojego szefa, wicepremiera Gowina. Czy w takim wypadku, pan Morawiecki odwołał już również jego?” – pytał na Twitterze były premier, a obecnie europoseł Marek Belka.

twitter

„Mateusz Morawiecki odwołał Annę Kornecką, Zbigniewa Ziobrę odwołaj, wtedy będziesz gość, a tak, to tylko miękiszonek” – kpił z kolei poseł Lewicy Tomasz Trela.

twitter

Na serię ironicznych komentarzy zdecydował się również dziennikarz Maciej Bąk. „Drogie dzieci, to co o podatkach mówiła wam pani Kornecka, która jest radcą prawnym, doktorem prawa i wykładowczynią na wyższych uczelniach, to była nieprawda. Teraz prawdę o podatkach powie wam pani Semeniuk” – pisał. „W PiS trwa gorączkowa analiza obsady Motelu Polska. Poszukiwany jest nowy wiceminister rozwoju” – dodawał.

twitter

Rzeczniczka prasowa Porozumienia Magdalena Sroka wsparła z kolei swoją partyjną koleżankę. „W całości zgadzam się ze słowami minister Korneckiej na temat drastycznego wzrostu obciążeń podatkowych dla milionów Polaków wynikających z założeń #Polskiego Ładu. Na szczęście mnie pan premier Morawiecki nie jest w stanie zdymisjonować” – napisała. Także posłanka Iwona Michałek stanęła w obronie byłej wiceminister. „Bardzo zła decyzja premiera, bo to ustawy minister Korneckiej spowodowały, że gminy masowo przystępują do kolejnych SIM, bo widzą szansę dla swoich mieszkańców na tanie mieszkanie” – wskazała.

twittertwitterCzytaj też:

Olga Semeniuk o swojej koleżance z resortu: „Nie ma odpowiedniej wiedzy”. Wbiła też szpilkę Gowinowi