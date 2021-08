Szczere wyznanie Terleckiego ws. odejścia Gowina. Poseł PiS powiedział też o „umowie” z Kukizem

PiS przegrało głosowanie ws. odroczenia obrad Sejmu do września. Elżbieta Witek ogłosiła przerwę, a posłowie zaczęli zbierać podpisy pod reasumpcją. Wszystko przez to, że marszałek miała rzekomo wprowadzić polityków w błąd w sprawie terminu odroczenia. Tak tłumaczył się m.in. Jarosław Sachajko z Kukiz’15. Po dokonaniu reasumpcji projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji został przyjęty.

Ryszard Terlecki: z Pawłem Kukizem byliśmy umówieni wcześniej

Polsat News zapytał Ryszarda Terleckiego o głosy, że podczas przerwy pojawiła się jakaś oferta dla Pawła Kukiza lub kogoś z jego ludzi. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS odrzucił doniesienia o korupcji politycznej. – Co ma mówić opozycja? Z Pawłem Kukizem i jego posłami byliśmy umówieni wcześniej. Jeden z nich pomylił się przy głosowaniu, a pozostali dwaj, patrząc na to, jak on głosuje, też tak zagłosowali i stąd problem. Nie było mowy o żadnych nowych ustaleniach – zapewnił.

Terlecki odniósł się również do dymisji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii. – Klub raczej z ulgą i radością przyjął odejście pana Gowina – skomentował wicemarszałek Sejmu. Lider Porozumienia w czwartek ogłosił, że w Sejmie powstaje koło o tej samej nazwie. Wiadomo już, że nie znajdą się w nim Marcin Ociepa oraz Mieczysław Baszko.

Kto w rządzie za Jarosława Gowina?

Terlecki odniósł się również do plotek dotyczący następstwa Gowina w rządzie. Padło nazwisko Jadwigi Emilewicz. Nie słyszałem o tej kandydaturze, więc można przypuszczać, że jest mało prawdopodobna – podkreślił polityk. Na razie resortem rozwoju pracy i technologii kieruje premier Mateusz Morawiecki. Mówiło się, że to stanowisko może objąć Kamil Bortniczuk lub Ociepa. Ostatni z wymienionych zaprzeczył jednak tym doniesieniom.

