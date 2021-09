Głosowanie ws. „lex TVN”. Marek Belka nawiązał do wypowiedzi premiera: O „wolnych żartach” pogawędzi?

W czwartek 9 września senatorowie zagłosowali ws. nowelizacji „Ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji”. „Za” wnioskiem o odrzucenie ustawy opowiedziało się 53 senatorów, 37 było „przeciw”, a trzech wstrzymało się od głosu. Tym samym decyzją wyższej izby polskiego parlamentu nowelizacja została odrzucona.

W Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości nie było jednomyślności podczas głosowania. 37 senatorów opowiedziało się „przeciw” odrzuceniu projektu ustawy, Jan Maria Jackowski jako jedyny był „za”. Margareta Budner, Józef Łyczak oraz Tadeusz Kopeć wstrzymali się od głosu. Sześciu polityków nie wzięło udziału w głosowaniu (Włodzimierz Bernacki, Maria Koc, Jarosław Rusiecki, Grzegorz Czelej, Waldemar Kraska oraz Alicja Zając).

Senat zdecydował ws. „lex TVN”. Marek Belka komentuje

Marek Belka za pośrednictwem mediów społecznościowych odniósł się do wyników głosowania ws. „lex TVN” w Senacie, a także nawiązał do niedawnej wypowiedzi Mateusza Morawieckiego. „Nawet kilku pisowskich senatorów zachowało się przyzwoicie lub nie zachowało się wcale, co w tym wypadku również należy docenić. Pan Suski jakoś skomentuje? Pan Morawiecki o »wolnych żartach« pogawędzi? A może już się temat zużył i inne zasłony ratują rządy Partii?” – napisał europoseł na Twitterze.

Do jakich słów premiera nawiązał Marek Belka? – Jeśli chodzi o TVN, gdy patrzę na tę stację, jak gigantyczny hejt ona wywołuje na przykład wobec pana Pawła Kukiza, który jest jednym z najbardziej ideowych polityków, jakich poznałem w ostatnim czasie, jak zachowuje się absolutnie stronniczo, to wydaje mi się, że to nie są wolne media, to są wolne żarty – mówił Mateusz Morawiecki na antenie RMF FM.

