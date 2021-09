Ostre słowa Konrada Szymańskiego o KE. Robert Mazurek dopytał polityka

Kiedy pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy trafią do Polski? – takie pytanie na antenie RMF FM usłyszał Konrad Szymański, minister ds. Unii Europejskiej. – Myślę, że trafią przed końcem roku. Myślę, że nie ma dzisiaj żadnych podstaw do tego, żeby wstrzymywać wydanie tej decyzji – stwierdził polityk i zaznaczył, że Komisja Europejska nie odrzuciła projektu. – Ale go nie przyjęła – ripostował Robert Mazurek.

– Tak, myślę, że działa już dzisiaj bez podstaw prawnych. My przyglądamy się temu spokojnie, Jesteśmy otwarci na to, żeby po prostu wyczyścić tę sprawę – stwierdził w odpowiedzi Konrad Szymański. – Komisja działa bez podstaw prawnych. Innymi słowy komisja działa bezprawnie – sparafrazował słowa polityka dziennikarz.

„Pan mówi teraz, że Komisja Europejska działa bezprawnie, tak?”

– Rozporządzenie nie daje możliwości, aby z tą decyzją czekać aż tak długo. My na to patrzymy spokojnie. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby na poziomie roboczym po prostu tę sprawę zamknąć i przejść do dalszego etapu – kontynuował Konrad Szymański. – Pan mówi teraz, że Komisja Europejska działa bezprawnie, tak? – chciał doprecyzować prowadzący „Poranną rozmowę RMF FM”.

– Jeżeli przeczytać rozporządzenie o Funduszu Odbudowy, to tak długie zwlekanie z tą decyzją jest już po terminach – stwierdził Konrad Szymański. Na uwagę dziennikarza, że „KE nie grożą żadne konsekwencje”, polityk odpowiedział: „Nie wiem, wydaje mi się, że wszyscy się temu przyglądają, że w przypadku tego unikalnego projektu mamy do czynienia z dużą władzą uznaniową KE”.

– Ale nie to jest w tym wszystkim najważniejsze. Najważniejsze jest to, że na poziomie i roboczym, i politycznym słyszymy, że przynajmniej część komisji ma wolę wyprostowania tej sprawy i zamknięcia tej sprawy. Z całą pewnością również po stronie polskiego rządu jest wiele osób, które chcą tę sprawę wyczyścić i zamknąć – podsumował Konrad Szymański.

