Kukiz w wywiadzie żartował z Olejnik. O Kaczyńskim: Ciepły człowiek, ale jako polityk mógłby ściąć

Paweł Kukiz był gościem audycji Poranka Rozgłośni Katolickich „Siódma – Dziewiąta”. Rozmowa w dużej mierze dotyczyła złożonej przez prezydenta ustawy o sędziach pokoju, o którą lider Kukiz’15 od lat apelował.

Kukiz żartuje z Olejnik. „Ładne określenie”

W pewnym momencie rozmowy Kukiz opowiadał o swoim ruchu i o tym, że chyba nie chciałby już kierować ogromną organizacją polityczną. – A nie żałuje pan zmarnowanego potencjału po wyborach w 2015 roku? – przerwał mu prowadzący rozmowę dziennikarz.

– Pan jak Monika Olejnik zaczyna się zachowywać – zażartował lider Kukiz’15 nawiązując do swoich sporów z dziennikarką TVN24.

– To ładne określenie – odparł prowadzący.

– Bo ładna pani redaktor, pan jest ładny, wszyscy jesteśmy ładni – ocenił.

Kukiz o Kaczyńskim: Bardzo ciepły człowiek

W dalszej części rozmowy lider Kukiz’15 przyznał, że dzień wcześniej rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim. Został zapytany, jaki jest prezes PiS w takich rozmowach.

– Trzeba odróżnić polityka od człowieka. Ustrój w Polsce wymaga polityka twardego – stwierdził Kukiz. – Ja zdaję sobie sprawę, że gdybym mu zaczął przeszkadzać, to on by mnie ściął w sekundę. Natomiast jako człowiek, to jest bardzo ciepły człowiek – dodał.

Lider Kukiz’15 stanowczo podkreślił, że kim innym jest Kaczyński jako człowiek, a kim innym jako polityk. – Jarosław Kaczyński człowiek oddałby ci ostatnią koszulę. Natomiast Jarosław Kaczyński polityk, jeśli byłoby trzeba, to zerwałby ci te koszule razem z ciałem – podsumował.

