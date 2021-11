Nie ustają drwiny z Janusza Kowalskiego. „Aresztujcie Giertycha. Słyszałem, że z nim można...”

W niedzielę 21 listopada w Radiu Zet poseł Janusz Kowalski krytykował dążenia rządu do zwiększenia poziomu wyszczepienia w społeczeństwie. W pewnym momencie zaatakował personalnie członka Rady Medycznej przy premierze Mateuszu Morawieckim, profesora Andrzeja Horbana. Oskarżył go o poważne groźby.

– Jeżeli takie osoby jak Horban nadal się będą wypowiadały, to nie ma gorszej antyreklamy dla szczepień niż właśnie buta i arogancja takich ludzi, którzy grożą posłom nożem – mówił Kowalski. Na te słowa szybko zareagował prowadzący, który zaczął dopytywać, o jakie grożenie nożem chodzi. – Publiczna deklaracja pana profesora o tym, że otwiera mu się nóż i chętnie by tego noża w stosunku do posłów użył – wyjaśnił Kowalski.

Do sytuacji odniósł się na swoim profilu na Twitterze Roman Giertych, były minister edukacji. „Janusz Kowalski: aresztujcie Giertycha! Słyszałem, że z nim można konie kraść!” - pisał drwiąco. Niespodziewanie na jego żart odpowiedział bohater całego zamieszania. „Spokojnie. Wszystko w swoim czasie” - odpał w tweecie, sugerując zamknięcie byłego wicepremiera za kratami.

Żarty internautów po wypowiedzi Kowalskiego

Słowa posła Kowalskiego wzbudziły uśmiechy już w studio, wśród innych gości programu. Poseł KO Franciszek Sterczewski nie krył śmiechu. Podobnie zareagowało również wielu użytkowników Twittera. „Myślicie, że on wierzy w te bzdury?” – pisała poseł Lewicy Anna Maria Żukowska. „A jak Janusz Kowalski słyszy, że ma rozumu tyle co kot napłakał, to leci sprawdzać mililitry kocich łez zanim będzie wiedział, czy go ktoś obraził, czy nie” – śmiał się w pierwszym tweecie Roman Giertych. „Nie mówcie Kowalskiemu, że licho nie śpi, bo się bezsenności nabawi” – wtórował mu Borys Budka z KO.

Czytaj też:

Pracodawca sprawdzi, czy jesteś zaszczepiony? Nowe szczegóły o projekcie po zamieszaniu