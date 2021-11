Patryk Jaki do posła Lewicy: Pan dokładnie w tej chwili powtórzył to, co służby KGB

W niedzielnym programie „Strefa Starcia” jednym z poruszonych tematów była sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Patryk Jaki mówił o celu, który połączył prezydenta Rosji i Alaksandra Łukaszenkę. – Ich cel jest prosty, oni to nawet określili, zrobić coś, co zrobił Erdogan, tzn. wykorzystać migrantów ekonomicznych do tego, aby atakować granicę Polski i destabilizować nasze państwo – powiedział europoseł.

Patryk Jaki zwrócił się z pytaniem do posła Lewicy

– Oni się posługują argumentami, że przecież „to są biedni ludzie, wy się zajmijcie nimi, odwieźcie ich, to jest kwestia tego, jakim Polska jest państwem” – kontynuował Patryk Jaki, po czym zwrócił się do posła Lewicy Macieja Koniecznego.– Pan jest polskim politykiem (…) i trzeba sobie zadać pytanie: kiedy polska granica jest atakowana, to dlaczego wy stosujecie dokładnie tę narrację, którą przedstawia Putin czy Łukaszenka, a nie narrację polskiej strony? – pytał europoseł. – Pan dokładnie w tej chwili powtórzył to, co służby KGB i ich poplecznicy z Białorusi – dodał polityk Solidarnej Polski.

Maciej Konieczny w „Strefie Starcia”. Co powiedział poseł?

– Mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym i obecnością migrantów i uchodźców na granicy, którzy w sposób pokojowy chcą zadbać o swoje lepsze życie, czasem ratują swoje życie. I mamy do czynienia, i to jest wyjątkowe w tej sytuacji, z prowokacją i aktywną agresją reżimu Łukaszenki – powiedział Maciej Konieczny na antenie TVP Info.

– Reżim Łukaszenki używa tych ludzi, uchodźców do tego, żeby zdestabilizować Polskę i zrealizować swoje cele polityczne – stwierdził polityk Lewicy na antenie TVP Info. – Naszym zdaniem, i konsekwentnie to mówimy, nie ma sprzeczności pomiędzy respektowaniem praw człowieka, pomaganiem ludziom, a bezpieczeństwem Polski – dodał w dalszej części wypowiedzi.

