Guy Verhofstadt po polsku uderza w PiS. „Wszystko w imię ślepych ambicji partyjnych”

W sobotę w Warszawie odbył się „Warsaw Summit”, czyli zorganizowany przez PiS zjazd liderów partii prawicowych z różnych państw Europy. Do Polski przyjechali między innymi szefowa francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine le Pen, premier Węgier i lider Fideszu Viktor Orban oraz przewodniczący hiszpańskiej partii VOX Santiago Abascala.

Verhofstadt uderza w PiS: Tylko Putin i zero Europy

Po spotkaniu Le Pen udzieliła głośnego wywiadu „Rzeczpospolitej”, w którym stwierdziła m.in., że nadchodzi koniec Unii, „takiej, jaką znamy”, „Ukraina należy do sfery wpływów Rosji”, a realnym zagrożeniem, jakie wisi nad Europą, jest islamizm.

I właśnie w kontekście tego wywiadu belgijski europoseł, a przed laty wieloletni premier Belgii, uderzył na Twitterze w rząd PiS. Zamieszony przez niego wpis został napisany po polsku.

„Tylko Putin i zero Europy… PiS przybliża Polskę coraz bardziej do ich narodowego koszmaru… wszystko w imię ślepych ambicji partyjnych!” – ocenił Guy Verhofstadt.

Verhofstadt pisze po polsku. Nie pierwszy raz

Guy Verhofstadt kilka tygodni temu również zamieścił na swoim Twitterze wpis w języku polskim. Co ciekawe wtedy również odnosił się do relacji polskich władz z Marine Le Pen. Poprzedni wpis po polsku pojawił się na koncie Belga po październikowym spotkaniu Morawieckiego z Le Pen w Brukseli.

„Cóż za osobliwe połączenie! Łącząca Was nienawiść w stosunku do Europy musi być większa niż dzielący Was stosunek do jej wrogów. Chyba że Mateusz Morawiecki też już dołączył do obozu Putina” – komentował wtedy Verhofstadt.

