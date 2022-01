Donald Tusk: Nie jestem pewien, czy powinienem modlić się o wcześniejsze wybory

Donald Tusk był pytany na antenie TVN24, czy w 2022 roku może zmienić się władza. Przewodniczący PO stwierdził, ze jednoznaczne stwierdzenie tego byłoby „wróżeniem z fusów”.

Tusk: Lepiej byłoby, żeby PiS oddał władzę

Przewodniczący PO uważa, że dla Polski najlepiej byłoby, gdyby PiS oddał władze.

– Szczególnie po słowach prezesa Kaczyńskiego, z których wynikało, ze nie ma zamiaru nic zrobić i nie jest w stanie nic zrobić z tymi dwoma plagami: drożyzną i pandemią, to lepiej byłoby, żeby władze oddali. Skoro zrzucają całą odpowiedzialność na opozycję, na mnie osobiście często, to najlepiej byłoby, żeby zrezygnowali – mówił Donald Tusk. – Kto nie chce rządzić, kto nie chce podejmować decyzji, ten nie powinien trzymać się władzy. Szczególnie w tak poważnych czasach, w jakich przyszło nam żyć – dodał.

Tusk podkreśla jednak, ze jedynym sposobem na przejęcie władzy są przyspieszone wybory.

– Wbrew opiniom niektórych najbardziej zaciekłych pisowskich funkcjonariuszy, nie znam nikogo z poważnych polityków opozycji, którzy myśleliby o jakimkolwiek innym sposobie przejęcia władzy niż poprzez wybory – ocenił. – Wybory są możliwe tylko wtedy, kiedy PiS i Jarosław Kaczyński skapitulują w sposób ostateczny – dodał.

Wcześniejsze wybory? Tusk: Naprawdę nie wiem

Zdaniem przewodniczącego PO obecne władze skapitulowały przed drożyzną i pandemią. – Sami się do tego przyznają. Ale czy są gotowi w związku z tym, do wniosków ostatecznych, czyli do wcześniejszych wyborów. Naprawdę nie wiem – dodał.

Donald Tusk stwierdził, że nie spodziewa się jasnego stanowiska w sprawie wcześniejszych wyborów przez najbliższe kilka miesięcy.

– Byłoby to z całą pewnością lepsze dla Polski. Ja wcale nie jestem pewien, że lepsze dla opozycji. Wcale nie jestem pewien, czy ja powinienem modlić się o wcześniejsze wybory, biorąc pod uwagę wyniki wyborów. Jednak dla Polski i Polaków z całą pewnością byłoby lepiej, gdyby ci, którzy nie chcą podejmować decyzji, nie rządzili – stwierdził.

Tusk uważa, że wygrana opozycji jest „naprawdę realna”. – Ale nie wystarczy wygrać. Najbardziej obawiałbym się pyrrusowego zwycięstwa – ocenił. – Przyszła koalicja na opozycji może się rozbić o własną słabość. Trzeba wierzyć w siłę i odpowiedzialność – dodał.

