„Lex Czarnek” znowu w Sejmie. Drugie podejście do projektu, który wzbudza kontrowersje

Projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, który potocznie nazywany jest „lex Czarnek”, został złożony w Sejmie pod koniec listopada. We wtorek 4 stycznia ma odbyć się posiedzenie sejmowej komisji edukacji w tej sprawie. Będzie to drugie podejście do pierwszego czytania głośnego projektu, po tym jak w grudniu 2021 roku prace nad „lex Czarnek” zablokowała opozycja.

„Lex Czarnek” – co zakłada?

Na mocy nowelizacji prawa oświatowego zwiększona miałaby być rola kuratorów. Proponowane przepisy zakładają m.in., że jeśli dyrektor placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydawanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł domagać się od dyrektora wyjaśnień. Jeśli dyrektor wciąż nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego.

W omawianym projekcie pojawia się również zapis, który wzmacnia rolę kuratora oświaty w sprawie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki w postępowaniu konkursowym, a pomóc w tym miałoby m.in. zwiększenie liczby jego przedstawicieli w składzie komisji konkursowej z trzech do pięciu.

„Lex Czarnek” ma prowadzić również do zwiększenia nadzoru nad zajęciami prowadzonymi w szkole przez stowarzyszenia i inne organizacje. Projekt zakłada, że dyrektor placówki będzie miał obowiązek przed rozpoczęciem się tego typu zajęć zdobyć szczegółowe informacje o ich planie, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań organizacji na terenie szkoły. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców.

„Lex Czarnek”. Protesty w kraju

W związku z możliwą zmianą prawa oświatowego rozpoczęły się protesty. We wtorek zaplanowana jest manifestacja przed Sejmem. Demonstrujący podkreślają m.in., że „lex Czarnek” prowadzi do zwiększenia kontroli kuratoriów nad tym, co dzieje się w placówkach oświatowych, kosztem władz samorządowych.

