Były poseł PiS zatrzymany przez CBA. Grzegorz J. z zarzutami

Jak informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne, zatrzymania dokonali funkcjonariusze z katowickiej delegatury Biura, na polecenie Lubelskiego II Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie. Zatrzymany w Rybniku mężczyzna to były poseł Grzegorz J. Jak precyzuje RMF FM, chodzi o posła Prawa i Sprawiedliwości, który sprawował mandat poselski w latach 2005-2019.

Grzegorz J. usłyszał zarzuty. W tle łapówki i powoływanie się na wpływy

„Czynności mają związek z postępowaniem dotyczącym przyjmowania korzyści majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznej w latach 2016-2018” – wskazuje z kolei CBA w oficjalnym komunikacie. W śledztwie badano także inne wątki, m.in. powoływanie się na wpływy w instytucjach państwowych i podejmowanie się pośrednictwa w załatwianiu spraw w zamian za łapówki.

Po zakończeniu czynności procesowych mężczyzna został przewieziony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty – podaje Centralne Biuro Antykorupcyjne. „Jest podejrzewany o przyjęcie korzyści majątkowych w zamian za rekomendowanie i przyczynienie się do powołania na stanowiska w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Usłyszał także zarzuty związane z powoływaniem się na wpływy w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej oraz przekroczeniem uprawnień Posła na Sejm RP do podejmowania interwencji poselskiej w przedsiębiorstwie państwowym poprzez wywieranie wpływu na podejmowane przez dyrektora przedsiębiorstwa decyzje” – precyzuje Biuro.

