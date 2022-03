Półtora miliona uchodźców już w Polsce. Pomogą Niemcy i Francja. „Zawiązaliśmy nieformalny sztab”

W czwartek w Rzeszowie odbyło się spotkanie spotkanie, w formacie Trójkąta Weimarskiego, szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego i wiceministra Bartosza Grodeckiego z ministrem spraw wewnętrznych Francji Geraldem Darmaninim i szefową niemieckiego ministerstwa spraw wewnętrznych Nancy Faeser. Rozmowy dotyczyły sytuacji na Ukrainie i koordynacji działań związanych z pomocą uchodźcom.

Wojna na Ukrainie. Półtora miliona uchodźców już w Polsce

Na konferencji prasowej po spotkaniu Mariusz Kamiński poinformował, że do czwartku do godz. 11 granicę z Polską przekroczyło już 1 440 000 uchodźców. – Z całą pewnością dzisiaj przekroczymy liczbę półtora miliona uchodźców. To są dane ogromne. W czasach kryzysu migracyjnego w latach 2014-2015, do Europy dotarło około miliona migrantów – powiedział minister. Kamiński podkreślał, że Polska udziela doraźnej pomocy uchodźcom z Ukrainy, ale wielu z nich ma przyjaciół w innych krajach Unii Europejskiej. – Unia Europejska otworzyła swoje granice dla wszystkich uchodźców wojennych z Ukrainy. (...) Nie wiemy, jak potoczy się sytuacja po drugiej stronie granicy. Póki co nie ma informacji, które mogłyby wskazywać na szybkie, pozytywne, polityczne rozwiązanie tej wojny – mówił.

Kamiński: Zawiązaliśmy nieformalny sztab

– Musimy liczyć się z tym, że kolejne fale uchodźców dotrą do Polski i Europy – zaznaczył Kamiński i poinformował, że razem z jego odpowiednikami z Francji i Niemiec podejmują działania, aby „w sposób godny, szybki i jak najmniej uciążliwy uchodźcy z Ukrainy mogli swobodnie przemieszczać się po Europie”. – Mamy deklarację konkretnej pomocy dla tych, którzy szukają miejsca poza Polską. Jako ministrowie spraw wewnętrznych zorganizujemy sprawną, szybką logistykę. Zawiązaliśmy już nieformalny sztab między MSW Polski, Niemiec i Francji, w który włączymy ministrów spraw wewnętrznych innych państw Unii, żeby zmierzyć się z tym wielkim, europejskim problemem, jakim jest fala uchodźców wojennych w Europie – oświadczył Kamiński.

Niemcy i Francja deklarują pomoc

Gerald Darmanin podkreślał, że Francja chce okazać solidarność z Ukrainą, ale i z Polską. – Polska wykonała bardzo dobrą robotę, jeśli chodzi o przyjęcie uchodźców, ale też Mołdawia, Rumunia, Słowacja. Chcemy wam pomóc i chciałem to wyrazić jasno – mówił. Podkreślał, że konieczne jest zorganizowanie działań długofalowych, tak by kraje zachodnie mogły przyjąć jak najwięcej uchodźców. Z kolei Nancy Faeser dziękowała polskiemu rządowi za wszelką pomoc, którą udziela Ukraińcom. - Mamy świadomość, że to jest nasze wspólne wyzwanie - zaznaczyła niemiecka minister.

