Wojna Rosja – Ukraina. Wołodymyr Zełenski: Osiągnęliśmy już strategiczny punkt zwrotny

Wołodymyr Zełenski na bieżąco, od dnia najazdu Rosji na Ukrainę, komentuje w mediach społecznościowych przebieg działań wojennych. Nagrania pojawiają się nawet kilka razy dziennie. – Już szesnasty dzień walczymy o naszą wolność. To cztery razy dłużej, niż planował wróg. Ale Ukraińcy to dumni ludzie, którzy zawsze bronią swojej własności i nie oddadzą okupantowi ani kawałka ziemi, ani jednego procenta wolności – mówi przywódca w najnowszym wystąpieniu, udostępnionym w sieci. – Nie da się przewidzieć kiedy, ale Ukraina wygra. Osiągnęliśmy już strategiczny punkt zwrotny w tej wojnie. Już zbliżamy się do naszego celu, naszego zwycięstwa – powiedział.

Wojna na Ukrainie. Zełenski domaga się dalszych sankcji

Zełenski wezwał do ukarania Rosji za ostrzał korytarzy humanitarnych. Po raz kolejny zaapelował też do przywódców Unii Europejskiej do podjęcia większych kroków, które zatrzymałyby Rosję. Jak wskazywał, rosyjskie wojsko nadal atakuje cywilów i niszczy infrastrukturę cywilną, co oznacza, że nałożone na Rosję sankcje są niewystarczające. – Nocą okupanci zbombardowali fabrykę obuwia, budynek mieszkalny i przedszkole nad Dnieprem. Za co? – pyta. Zełenski oświadczył, że w związku z tym oczekuje kolejnych sankcji wobec Moskwy. – Rosja musi zapłacić za tę straszną wojnę, płacić codziennie – zaznaczył.

Rosja sprowadza syryjskich najemników

Zełenski poinformował też o tym, że Rosja sprowadza najemników z Syrii do walk z Ukraińcami. Zwrócił uwagę, że pochodzą oni z kraju, który został zniszczony w taki sam sposób, jak teraz okupanci niszczą ukraińskie miasta. – Tak wojska rosyjskie traktują osoby rosyjskojęzyczne (...). Pociski, bomby lotnicze, artyleria. A teraz są syryjscy najemnicy, którzy w ogóle nie rozróżniają, kto mówi jakim językiem, do jakiego kościoła chodzi i jaką partię popiera. Najemnicy, którzy po prostu idą zabijać na cudzej ziemi – w każdym tego słowa znaczeniu – mówił prezydent.

Wojna Rosja – Ukraina. Szesnasta doba walk

Ukraina od 16 dni odpiera rosyjską agresję. Ukraiński sztab generalny poinformował, że armia odpiera lub wstrzymuje ofensywę Rosjan we wszystkich kierunkach. Z kolei zdjęcia satelitarne wskazują na to, że przegrupował się rosyjski konwój pod Kijowem. Tragiczna sytuacja jest w Mariupolu – miasto jest zniszczone po ostrzałach, brakuje leków, wody i żywności. W nocy Rosjanie atakowali Czernihów, Charków, obwód sumski, a nad ranem słychać było wybuchu w Łucku i Iwano-Frankowsku, na zachodzie kraju. Przez granicę z Polską uciekło już ponad półtora miliona uchodźców.

