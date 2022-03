Rozmowy Rosja – Ukraina. Kraj Władimira Putina złożył ważną deklarację

We wtorek 29 marca odbyła się kolejna tura negocjacji między przedstawicielami Rosji i Ukrainy, która ma doprowadzić do deeskalacji konfliktu, wywołanego przez kraj, na którego czele stoi Władimir Putin. Wydarzenie miało miejsce w Turcji. W czasie trwania rozmów Rosja złożyła deklarację, że zmniejszy skalę prowadzonej „operacji wojskowej” w okolicach Kijowa i Czernihowa, ponieważ rozmowy pokojowe wykazały „pewne postępy”.

Dziennikarze Reutera informują, że rosyjskie Ministerstwo Obrony te działania motywuje chęcią stworzenia „warunków” do dalszego dialogu. – Z uwagi na to, że negocjacje w sprawie przygotowania „Traktatu o neutralności i niejądrowym statusie Ukrainy”, a także w sprawie udzielenia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa wchodzą w kolejną fazę, (...) w celu zwiększenia wzajemnego zaufania i stworzenia niezbędnych warunków do dalszych rozmów oraz osiągnięcia ostatecznego celu, jakim jest uzgodnienie i podpisanie wspomnianego traktatu, Ministerstwo Obrony Rosji podjęło decyzję o drastycznym i zdecydowanym zmniejszeniu aktywności wojskowej w obwodach kijowskim i czernihowskim Ukrainy – powiedział Aleksandr Fomin, zastępca ministra obrony Rosji, którego słowa cytuje TASS.

Rozmowy Rosja – Ukraina. Co wiadomo?



Przedstawiciel delegacji Ukrainy Dawid Arachamija z frakcji prezydenckiej partii Sługa Narodu poinformował, że Kijów oczekuje ustanowienia nowych gwarancji bezpieczeństwa, nauczony porażką Memorandum Budapesztańskiego. Ukraina postuluje zawarcie nowego międzynarodowego traktatu z zapisami na wzór art. 5 NATO. Jak tłumaczył deputowany, sygnatariusze byliby zobowiązani do udzielenia pomocy Ukrainie w razie ponownej agresji Rosji. Gwarantami miałyby być: Organizacja Narodów Zjednoczonych, Stany Zjednoczone, Francja, Turcja, Niemcy, Kanada, Polska i Izrael.

Dawid Arachamija powiedział też, że możliwe jest bezpośrednie spotkanie przywódców Rosji i Ukrainy, bo delegacje wypracowały już „wystarczająco dużo materiału”. Dodał, że taka propozycja została wysłana do Moskwy i trwa oczekiwanie na odpowiedź.

