Polacy ocenili rząd Morawieckiego. Najnowszy sondaż

CBOS sprawdził, jak w marcu kształtowało się poparcie dla rządu Mateusza Morawieckiego. Sondażownia zauważa, że ten miesiąc przyniósł niewielką poprawę w notowaniach i wzrosła „ogólna akceptacja” rządu. Jak się okazało, 33 proc. badanych określiło się jako zwolennicy rządu, a to 4 pkt proc. więcej niż w poprzednim miesiącu. Z kolei 40 proc. badanych to przeciwnicy rządu, czyli mniej o 2 pkt proc. niż w lutym. 24 proc. badanych (o 1 pkt proc. mniej) uznało, że ma do rządu obojętny stosunek.

Jak czytamy w komunikacie, który cytuje Interia, w ostatnim miesiącu „w największym stopniu przybyło osób pozytywnie oceniających wyniki działalności rządu od początku jego funkcjonowania”, a „w niewielkim stopniu poprawiły się oceny polityki gospodarczej rządu”.

Morawiecki nieznacznie poprawił swoje notowania

Poza tym 56 proc. badanych uważa, że polityka gospodarcza rządu nie daje szans na poprawę sytuacji ekonomicznej w kraju. Odmienne zdanie miało 32 proc. badanych. W marcu nieznacznie poprawił się również społeczny odbiór premiera. Choć odsetek zadowolonych z tego, że Morawiecki jest premierem, pozostał na tym samym poziomie (czyli 36 proc.), to o 2 pkt proc. zmniejszył się odsetek niezadowolonych z tego faktu.

„Badanie przeprowadzono od 28 lutego do 10 marca 2022 r. na próbie 1078 pełnoletnich mieszkańców Polski, którzy samodzielnie wybrali jedną z trzech metod przeprowadzenia sondażu. 56,0 proc. osób wybrało wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 28,4 proc. – wywiad telefoniczny (metoda CATI), a 15,6 proc. – wypełnienie ankiety internetowej (metoda CAWI)” – podsumowuje CBOS.

PiS prowadzi w sondażu partyjnym

Z kolei z najnowszego sondażu Kantar Public dla tygodnika „Polityka” wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to na Prawo i Sprawiedliwość wraz z Solidarną Polską oraz Republikanami zagłosowałoby 31 proc. badanych. Kolejne miejsce zajęłaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 22 proc. Polskę 2050 Szymona Hołowni poparło w badaniu 14 proc. ankietowanych.

W Sejmie znalazłaby się jeszcze Konfederacja z wynikiem 6 proc. oraz Lewica z wynikiem 5 proc. Pod progiem wyborczym znalazłyby się Koalicja Polska-PSL, Kukiz’15 oraz Porozumienie Jarosława Gowina. Niezdecydowanych było 19 proc. respondentów. Frekwencja wyborcza wyniosłaby z kolei 76 proc.

