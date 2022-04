Czarzasty chce 500 euro na każdego uchodźcę. „Polsce potrzebne są pieniądze”

We wtorek Podkarpacie odwiedziła delegacja Partii Europejskich Socjalistów. Europosłowie wizytowali m.in. ośrodek dla uchodźców w Przemyślu, przejście graniczne w Medyce i punkt recepcyjny na dworcu kolejowym w Rzeszowie. Towarzyszył im wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, szef Nowej Lewicy. Podczas zorganizowanej w tym ostatnim mieście konferencji przypomniał, że PES to druga co do wielkości siła w Parlamencie Europejskim.

– Zaprosiliśmy delegację Partii Europejskich Socjalistów, żeby przedstawić to, w jakiej sytuacji jest Polska i w jakiej sytuacji jest Ukraina – wyjaśniał polski polityk. Podkreślał, że chodzi o to aby eurodeputowani z krajów takich jak Niemcy, Francja czy Włochy poznali potrzeby naszego kraju, wynikające z przyjęcia ogromnej liczby uchodźców z Ukrainy.

Czarzasty: Prosimy naszych partnerów z Europy o pieniądze

– Po pierwsze, uważamy i prosimy naszych partnerów z Europy o pieniądze. Polsce potrzebne są pieniądze. Żądamy od Unii Europejskiej 500 euro miesięcznie na każdą osobę z Ukrainy, która jest w Polsce. Te pieniądze powinny być przeznaczone na oświatę, mieszkania, na służbę zdrowia, na szkolnictwo – mówił Czarzasty. Jak policzył, przy dwóch milionach uchodźców będzie to kwota 12 miliardów euro rocznie.

Lider Lewicy podkreślał, że to nasze społeczeństwo zaopiekowało się uchodźcami, ale państwo może tę opiekę koordynować i ma prawo żądać od UE wsparcia finansowego. Dodawał, iż poprosił też o pomoc w dozbrojeniu walczącej wciąż z Rosją Ukrainy oraz o pomoc humanitarną. – Sądzę, że po tej studyjnej wizycie, jeżeli chodzi o PES, będzie jeszcze w tej sprawie lepiej – mówił.

