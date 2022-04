Kiedy skończy się wojna na Ukrainie? Amerykanie przewidują i dzielą się obawami

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa już 51. dzień. Jak donosi CNN, powołując się na dwóch europejskich urzędników, sekretarz stanu USA Antony Blinken miał powiedzieć europejskim sojusznikom, że według Stanów Zjednoczonych wojna Rosji z Ukrainą może potrwać do końca 2022 r.

Kiedy skończy się wojna na Ukrainie?

Wielu rozmówców, z którymi rozmawiało CNN, podkreślano jednak, że trudno jest dokładnie przewidzieć, jak długo może potrwać wojna. Kilku z nich stwierdziło, że nic nie wskazuje na to, by ostateczne cele ogłoszone przez prezydenta Rosji Władimira Putina uległy zmianie i jest mało prawdopodobne, że będzie on dążył do negocjacji dyplomatycznych, chyba że w obliczu klęski militarnej.

CNN zwraca uwagę, że przewidywania długoterminowego konfliktu wskazują na zmianę myślenia w porównaniu z początkiem wojny, kiedy uważano, że Rosjanie szybko zajmą Kijów. Rozmówcy CNN podkreślają, że prawdopodobnie utrzyma się międzynarodowa determinacja w kwestii wspierania Ukrainy, ale przyznają też, że mogą pojawić się praktyczne wyzwania dotyczące uzbrojenia, z którymi trzeba będzie się uporać.

Amerykański doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział w czwartek, że walki na Ukrainie mogą się „przeciągać” i trwać „miesiącami albo nawet dłużej”. Część konresmenów i ich współpracowników – jak informuje CNN – „po cichu porównuje wojnę na Ukrainie do wojny koreańskiej, która trwała trzy lata”. Z kolei dwóch innych europejskich urzędników wskazało, że walki we wschodniej Ukrainie, gdzie rosyjska armia może rozpocząć nową ofensywę, mogą trwać od czterech do sześciu miesięcy i zakończyć się patem.

Obawy o przeciąganie się konfliktu

Wysoki przedstawiciel Departamentu Stanu powiedział CNN, że Blinken rozmawiał ze swoimi europejskimi odpowiednikami o amerykańskich obawach dotyczących przeciągania się konfliktu, ale „wszystkie jego starania skupiają się wokół tego jak najskuteczniej powstrzymać walki tak szybko, jak to możliwe”.

