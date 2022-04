NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Przygotowania do bitwy o Donbas. Najnowsze informacje z 15.04

07:26 Praktycznie 85 proc. ciał, które wyjmujemy ze zbiorowych mogił czy indywidualnych miejsc pochówków na podwórkach, w parkach, skwerach, ogródkach – ma ślady po kulach. To znaczy, że w Buczy doszło do celowego, umyślnego zabójstwa – poinformował mer Buczy Anatolij Fedoruk. 07:08 Japoński rząd wyśle ​​co najmniej 10 lotów z pomocą humanitarną dla ukraińskich uchodźców - donosi Japan Today. Pomoc ma trafić do Polski i Rumunii. 06:52 Rosjanie usiłowali bez powodzenia zająć Popasne i Rubiżne w obwodzie ługańskim. 06:43 W obwodzie chersońskim doszło do wymiany jeńców: czterech rosyjskich wojskowych na pięciu Ukraińców. 06:32 Zatonięcie krążownika Moskwa to największa strata wojenna Ukrainy - podkreśla agencja UNIAN. 06:24 Rzecznik Pentagonu skomentował groźby Moskwy dotyczące możliwego ostrzału strategicznych budynków w Kijowie. - Rosja ma potencjał, by uderzyć w Kijów. Mimo wycofania wojsk ze stolicy istnieje duże prawdopodobieństwo uderzeń rakietowych - stwierdził John Kirby. 06:20 Zatopienie okrętu flagowego rosyjskiej Floty Czarnomorskiej „Moskwa” złagodzi sytuację ukraińskiego lotnictwa na południu, gdyż osłaniało ono z powietrza grupę chersońskich wojsk rosyjskich - mówił Ołeksij Arestowicz z kancelarii prezydenta. 06:06 Prezydent USA Joe Biden rzucił w rozmowie z dziennikarzem, że jest gotów jechać na Ukrainę. Wcześniej rzeczniczka Białego Domu twierdziła, że do takiej wizyty na razie nie dojdzie. Politico pisało z kolei, że Kijów może odwiedzić któryś z wysoko postawionych urzędników administracji Bidena, np. sekretarz obrony.