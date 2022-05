NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Władimir Putin oficjalnie wypowie Ukrainie wojnę? Najważniejsze informacje

Wojna na Ukrainie. Relacja na żywo z 9 maja

8:38 Na Ukrainie trwa 75. dzień wojny z Rosją. W niedzielny wieczór Ukraińcy mogli jednak się uśmiechnąć. Wszystko za sprawą małego czworonożnego bohatera, który stał się gwiazdą służb i mediów społecznościowych.



„Najmniejszy bohater Ukrainy” odznaczony przez Wołodymyra Zełenskiego. Jest gwiazdą mediów społecznościowych 8:23 Dowództwo operacyjne „Południe" poinformowało, że w nocy Odessa została zaatakowana rakietami 9 razy, 6 z nich zostało strąconych. 8:17 W niedzielę popołudniu ulicami Warszawy przeszedł antywojenny marsz. Uczestnicy skandowali proukraińskie i antyrosyjskie hasła.



„Rossija, idi na ch**”, „Kacapom śmierć”. Przed ambasadę Rosji w Warszawie przeszedł antywojenny marsz 8:03 – Putina nic nie zatrzyma oprócz siły, jestem przekonany, że pójdzie dalej. Dla Putina kraje bałtyckie i Polska mogą stać się ofiarami jego roszczeń, Putin chce kontroli – powiedział prof. Władimir Ponomariow, rosyjski opozycjonista, fizyk, w programie „Rozmowa Piaseckiego" w TVN24. 7:59 9 maja to w Rosji Dzień Zwycięstwa, czyli upamiętnienie pokonania III Rzeszy w II wojnie światowej. Brytyjski sekretarz obrony Ben Wallace ma tego dnia wygłosić ostre przemówienie, którego treść wyciekła do mediów.



Brytyjski minister z ostrym przemówieniem. „Putin i jego generałowie powinni podzielić los nazistów” 7:41 – Wojna na Ukrainie zmieniła relacje Polski z Węgrami. Trudno, żeby różnica w postrzeganiu działań Rosji nie wpływała na wzajemne relacje. Nie stać nas dziś na to, żeby Europa była podzielona, nie stać nas na to, żeby działalność Grupy Wyszehradzkiej musiała paść ofiarą działań jednego z państw – powiedział Szymon Szynkowski vel Sęk na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia. 7:28 Uczestnicy parady wojskowej w Jekaterynburgu mają na mundurach literę „Z”, która stała się symbolem rosyjskiej agresji na Ukrainę.



twitter.com 7:10 Z okazji obchodzonego 9 maja w Rosji Dnia Zwycięstwa prezydent Władimir Putin wysłał gratulacje do przywódców i narodów niektórych krajów. Specjalne „życzenia” złożył też Ukraińcom.



Władimir Putin złożył Ukraińcom „życzenia”. Padły kuriozalne słowa 6:53 – Odblokowanie Mariupola drogą wojskową jest dzisiaj niemożliwe – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, cytowany przez agencję Ukrinform. 6:51 Pułk Azow poinformował, że w czasie ostatniej ewakuacji z zakładu Azowstal w Mariupolu, który stanowi ostatni bastion obrony miasta przed rosyjskim agresorem, okupanci rozdzielili kobietę i jej 4-letnią córkę Alisę. 6:40 Ukraińskie Siły Zbrojne informują o rozmieszczeniu przez Rosję sześciu okrętów oraz dwóch okrętów podwodnych na Morzu Czarnym w pobliżu Ukrainy. Dowództwo Operacyjne Ukrainy poinformowało w niedzielę, że okręty te są gotowe do walki. 6:27 Ukraińska Prawda podaje, że grupa 173 cywilów została ewakuowana do Zaporoża. 6:21 W nagraniu z okazji dnia pamięci o ofiarach II wojny światowej prezydent Ukrainy mówił o tym, że slogan „nigdy więcej” ma dzisiaj inny wydźwięk.



Nowe nagranie Wołodymyra Zełenskiego. Wspomniał o Polsce 6:10 Dzień dobry. Zachęcamy do śledzenia relacji na żywo, w której przedstawiamy najważniejsze wydarzenia dotyczące wojny na Ukrainie.