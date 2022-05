Nowe nagranie Wołodymyra Zełenskiego. Wspomniał o Polsce

Nagranie z przemówieniem prezydenta powstało w Borodziance w obwodzie kijowskim. Prezydent Ukrainy zamieścił je na Facebooku z okazji dnia pamięci o ofiarach II wojny światowej.

"W tym roku inaczej mówimy Nigdy więcej. Nigdy więcej słyszymy inaczej. Brzmi boleśnie, okrutnie. Bez wykrzyknika, ale ze znakiem zapytania. Mówisz: nigdy więcej? Powiedz o tym Ukrainie.Wieczny honor dla wszystkich, którzy sprzeciwiali się nazizmowi!Wieczna pamięć wszystkim poległym podczas II wojny światowej! – podpisał nagranie.

Na filmie Zełenski stoi na tle zniszczonego, osmalonego bloku z wyrwanymi przez siłę wybuchu oknami. – Kiedyś tu były ściany, kiedyś wisiały na nich fotografie, a na nich ci, którzy kiedyś doświadczyli piekła wojny – powiedział. Zaznaczył, że ukraińskie miasta, które przetrwały straszliwe czasy II wojny światowej znowu doświadczyły okupacji, a zło odrodziło się w formie tego, co Rosjanie nazywają „specjalną operacją militarną”.

Zełenski: Nie zapomnieli o tym Polacy

Mówił, że narody napadnięte w czasie II wojny światowej rozumieją to. – Rozumieją to wszystkie kraje i narody, które wspierają dziś Ukrainę i mimo nowej maski bestii rozpoznali ją, bo (...) pamiętają, o co i przeciw czemu walczyli nasi przodkowie. Nie zapomnieli o tym Polacy, na czyich ziemiach naziści rozpoczęli swój marsz i oddali pierwszy wystrzał II wojny światowej. Nie zapomnieli jak najpierw ktoś cię obwinia, prowokuje, nazywa agresorem, a potem napada na Ciebie o 4.45 i mówi, że robi to w samoobronie – mówi na nagraniu Wołodymyr Zełenski. W tle widać archiwalne zdjęcia płonącego Zamku Królewskiego w Warszawie.

W dalszej części filmu Zełenski wspomniał też o innych narodach, które naziści zaatakowali w czasie II wojny światowej. W nagraniu wykorzystano zdjęcia z bombardowania Coventry, Londynu i Birmingham. Prezydent Ukrainy mówił także m.in. o masakrze w Oradour sur Glane we Francji, gdzie w czerwcu 1940 rokuSS-mani urządzili rzeź ponad 600 mieszkańców wioski.

