Iskrzy na linii premier – minister sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki: Zbigniew Ziobro miesza dwie rzeczywistości

W rządzie trwa spór o kształt reformy sądownictwa i podejście do relacji z Unią Europejską. Ziobryści krytykują m.in. nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, likwidującą Izbę Dyscyplinarną i ustanawiającą w jej miejsce Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Reforma ta miała być, według PiS, warunkiem wypłaty Polsce środków z KPO. – Pan premier sam musi zadać sobie pytanie na pewno, czy jest skuteczny jeżeli chodzi o jego relacje z UE, bo na to pytanie będą odpowiadać też wyborcy. Spór z premierem Morawieckim Solidarnej Polski i mój, toczony w gabinetach rządowych, ale też częściowo przebijający się do mediów, jest znany wszystkim – stwierdził w piątek w „Gościu Wydarzeń” Zbigniew Ziobro.

Morawiecki odpowiada Ziobrze

Do wypowiedzi minister sprawiedliwości odniósł się premier w sobotę w czasie wizyty w Ostrowicach. – Do tego należałoby taki krótki wstęp poczynić. Suwerenność Polski mierzy się silną gospodarką, silną armią i siłą sojuszy, a nie siłą tupania w podłogę albo krzyczeniem, bez dyskusji z innymi. Bo tak tworzy się tylko mur, który do niczego nie prowadzi – stwierdził Morawiecki.

Szef rządu stwierdził, że Ziobro „miesza dwie rzeczywistości”. – Otóż środki unijne, które są związane z tak zwanym rozporządzeniem o warunkowości to jedno, a Krajowy Program Odbudowy to zupełnie inna sprawa, jeśli chodzi o cały proces negocjacyjny. I tutaj nie ma to związku. To, że w ciągu kilku ostatnich miesięcy negocjowane były jakieś zapisy, wskaźniki, cele, wiąże się nie z rozporządzeniem o warunkowości, tylko z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości, które zapadły w związku z niezgodą, czy niezgodnością pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości głównie a Unią Europejską – mówił Morawiecki.

– Ale trzeba umieć się dogadywać, trzeba umieć rozmawiać, bo bez tego trudno sobie wyobrazić, że druga strona będzie w jakikolwiek sposób zachowywała się tak, jakbyśmy sobie życzyli – zaznaczył premier.

„Każdy Polak może sobie odpowiedzieć”

Morawiecki stwierdził, że „każdy Polak może sobie odpowiedzieć, czy polityka tupania nogą w podłogę jest skuteczna, gdzie znajduje się dziś nasz wymiar sprawiedliwości, gdzie mógłby się znajdować gdybyśmy dużo lepiej przeprowadzili reformę, a gdzie znajdują się nasze relacje z Unią Europejską”.

W czasie wizyty w Ostrowicach premier wręczył promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. W woj. zachodniopomorskim na inwestycje na terenach popegeerowskich rząd przeznaczył blisko 380 mln zł.

Czytaj też:

Premier zapowiedział nowy podatek. Akcje państwowych spółek ostro w dół