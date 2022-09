Białoruska propaganda przekroczyła wszelkie granice. To trzeba zobaczyć

Z okazji 68. urodzin białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenki lokalny związek kobiet przygotował teledysk, którego nie powstydzono by się w Korei Północnej. Dzieło to gloryfikuje przywódcę kraju do tego stopnia, że sprawia wręcz wrażenie parodii.

Dla Aleksandra Łukaszenki od zawsze ważne było, by postrzegano go jako „ojca narodu” i ukochanego prezydenta. Jak przystało na dobrego gospodarza, na którego się kreuje, wielokrotnie odwiedzał zakłady produkcyjne i gospodarstwa rolne, własnoręcznie chwytając za sprzęty i narzędzia, demonstrując swoją biegłość i wszechstronność. Pamiętał przy tym o uściśnięciu dłoni każdej napotkanej osoby, uśmiechu dla dzieci, pogłaskaniu zwierząt domowych. Wszystko to doskonale widać w urodzinowym, propagandowym nagraniu. Kobiety wręcz rzucają się w ramiona swojego prezydenta, mężczyźni załzawieni ze wzruszenia są w stanie jedynie patrzeć na przywódcę. Są zwierzątka, dzieci, dużo sportu, pracy fizycznej. Jest wreszcie rytmiczna, chwytliwa piosenka o Aleksandrze. Przez te 2,5 minuty dostajemy taki ładunek emocjonalny i takie ocieplenie wizerunku, że tylko z trudem przypominamy sobie, iż chodzi o bezwzględnego polityka, który z pomocą służb brutalnie tłamsi wewnętrzną opozycję, nie pozwala na demokratyczne odruchy swojego narodu, więzi tysiące ludzi i pcha swój kraj w ramiona Rosji, sterowanej przez jeszcze gorszego dyktatora. Urodzinowe nagranie dla Łukaszenki Nagranie z urodzinową laurką dla białoruskiego prezydenta zamieściła na Twitterze niezależna dziennikarka Hanna Liubakova. Ostrzegała, że każdy ogląda film na własną odpowiedzialność. „Nie mogę zasnąć po tym, co obejrzałam. Proreżimowy związek kobiet tym filmem pogratulował Łukaszence urodzin. Bądźcie jednak ostrożni i zanim go obejrzycie, zastanówcie się dwa razy” – pisała prześmiewczo. Inny z komentujących całą tę twórczość internautów nazwał ją celnie „propagandowym porno”. Mimo wszystko zachęcamy do obejrzenia i wyrobienia sobie własnego zdania. twitterCzytaj też:

