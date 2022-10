Połączone obrady Rad Krajowych Nowej Lewicy i Razem. Padła jasna deklaracja

W niedzielę 2 października odbyły się połączone obrady Rad Krajowych Nowej Lewicy i Razem. – Dzisiaj spotykamy się jako dwie partie: Partia Razem i Nowa Lewica, tutaj na tej sali, żeby podjąć ważne zobowiązanie. Zobowiązanie o tym, że będziemy ze sobą nadal współpracowali – powiedział Robert Biedroń. Współprzewodniczący Nowej Lewicy w dalszej części wystąpienia dodał, że „wszyscy mamy serce po lewej stronie, bo każdy zdrowy człowiek ma serce po lewej stronie”.

– Dlatego z tego miejsca chciałbym także zaapelować do wszystkich ludzi dobrej woli. Łączmy się wszyscy ponad podziałami. Spotkajmy się na listach. Alleluja i do przodu Lewico! – podsumował.

Adrian Zandberg: Zbudujemy wspólną ofertę programową



Podczas wydarzenia głos zabrał również Adrian Zandberg. Lider Razem nakreślił wizję Polski za czasów rządów Lewicy.– Lewica to jest gwarancja tego, że nie będzie kasowania połączeń kolejowych i autobusowych. Lewica to jest gwarancja tego, że stołówki szkolne będziemy budować, a nie zamykać. A w tych stołówkach, tak jak w Finlandii, posiłki dla dzieci będą bezpłatne – wymieniał. – Lewica to jest gwarancja tego, że Polska będzie państwem, które dba o swoich obywateli, a nie odwraca się od nich (…). Mieszkanie, praca, bezpieczeństwo socjalne. Jesteśmy gwarantem racjonalnej, prospołecznej polityki. I mówię to bardzo jasno i otwarcie. My tych spraw nie odpuścimy – powiedział polityk.

Adrian Zandberg poinformował także o podpisaniu uchwały Rad Krajowych Razem i Nowej Lewicy, które niemal jednogłośnie – w przypadku jednej i drugiej partii – przyjęły decyzję o kontynuowaniu współpracy w ramach Lewicy. – Zbudujemy wspólną ofertę programową i wspólnie zmienimy Polskę – podsumował.

Poniżej pełna transmisja z przebiegu połączonych obrad Rad Krajowych Nowej Lewicy i Razem.

twitterCzytaj też:

Wynik tego sondażu nie ucieszy Donalda Tuska. Nie tylko wyborcy PiS-u mają „ale”