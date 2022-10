Ustawa antylichwiarska w Sejmie. Ziobro: Środowisko lichwiarskie ma też wpływy na działanie niektórych parlamentarzystów

Trzecie czytanie projektu ustawy antylichwiarskiej, przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości zaplanowane jest na czwartek po popołudniu. W środę Zbigniew Ziobro oraz jego zastępca Marcin Warchoł wystąpili na konferencji prasowej, na której przekonywali o konieczności przyjęcia przez Sejm ich ustawy.

Ziobro domaga się przyjęcia ustawy antylichwiarskiej

– Cywilizowane państwo powinno w sposób skuteczny chronić swoich obywateli przed plagą lichwiarzy i oszustów. Niestety przez długie lata Polska w tym zakresie nie należała do kategorii państw cywilizowanych. Lichwiarze czuli się całkowicie bezkarni, mogli naciągać setki tysięcy Polaków na rozwiązania, które czyniły ich często niewolnikami na całe życie, przywiązanymi nie do ziemi ale do pożyczki – mówił minister sprawiedliwości.

Ziobro przywołał przykład m.in. kobiety, która pożyczyła 50 tys. zł na leczenie chorego dziecka i straciła nieruchomość wartą ponad 2 mln zł. – W ramach nieuczciwego boju stara się odzyskać zagrabione środki – dodał. – Te przykłady będą się mnożyć, jeśli polski parlament nie przegłosuje ustawy, która została przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości, ustawy, która przeciwdziała praktykom lichwiarskim – oświadczył.

„Dziwne wydarzenia” wokół projektu

Ziobro wskazywał też, że jego resort „od wielu lat walczy o to, aby te przepisy zostały wprowadzone w życie”. Rząd przyjął projekt ustawy już w listopadzie 2021 r. – Niestety napotykamy na przeszkody, czasami zupełnie nieoczekiwane – powiedział. – Środowisko lichwiarskie ma ogromne wpływy. Ma też wpływy na działanie niektórych przedstawicieli polskiego parlamentu. Stąd te problemy. Stąd te cuda nad tą ustawą i te dziwne wydarzenia, które sprawiają, że do tej pory nie udało nam się tej ustawy w całym zakresie uchwalić. Ale dziś będzie kolejna próba. Mam nadzieję, że tym razem skuteczna – oświadczył Ziobro.

„Eldorado dla firm lichwiarskich” za czasów rządów PO-PSL

Z kolei wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł wskazywał, że „przez zmiany w prawie wprowadzone przez PO-PSL Polska stała się eldorado dla firm lichwiarskich”.

