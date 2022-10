Tak wygląda ochrona Kaczyńskiego podczas objazdu po kraju. „Blisko 200 policjantów na jednym spotkaniu”

Jarosław Kaczyński od kilku miesięcy (z małą wakacyjną przerwą) spotyka się z mieszkańcami polskich miast, aby opowiadać o zmianach, które zaszły pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Politycy Platformy Obywatelskiej chcieli uzyskać informację na temat ochrony prezesa PiS w trakcie objazdu po kraju. Jej uzyskanie zajęło trzy miesiące. – To złamanie prawa, bo na udzielenie informacji publicznej ma się dwa tygodnie – ocenił Adam Szłapka.

Jak wygląda ochrona Jarosława Kaczyńskiego?



Z pisma, które poseł PO otrzymał od komendanta wojewódzkiego poznańskiej policji wynika, że 23 lipca 2022 roku w trakcie spotkań w Kórniku i Poznaniu do ochrony Jarosława Kaczyńskiego wykorzystano 189 policjantów i 60 pojazdów. Jak czytamy w piśmie, „siły i środki były adekwatne do mogących wystąpić zagrożeń”. Szef wielkopolskiej policji Piotr Mąka nie odpowiedział, ile kosztowała ochrona wizyty, zapewnił jednak, że „nie wygenerowała dodatkowych kosztów".

– To jest armia. Państwowa armia wykorzystana na polecenie Mariusza Kamińskiego po to, żeby chronić jednego posła. Prócz tego są jeszcze funkcjonariusze SOP i partyjna ochrona. To pokazuje, w jaki sposób państwo jest wykorzystane do partyjnych celów – komentował podczas konferencji prasowej Adam Szłapka.

– Nie wiemy, dlaczego w sytuacji kryzysu, inflacji, braku środków na funkcjonowanie wielu instytucji wszyscy Polacy muszą zrzucać się na prywatną ochronę prezesa partii politycznej – dodawał Krzysztof Brejza.

W opinii polityka Platformy Obywatelskiej „wydatki na ochronę prezesa PiS powinny pochodzić z budżetu partii, ponieważ jeśli takie jednostkowe koszty przeniesie się na skalę kraju, to będą to setki tysięcy, jeśli nie miliony złotych”.

