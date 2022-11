Posłów czeka pracowity dzień. Lex Czarnek, wybory kopertowe i immunitet Scheuring-Wielgus

Po kilku dniach przerwy posłowie wracają do pracy. W czwartek 3 listopada o godzinie 10 rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Sejmu.

Bezkarność za wybory kopertowe

W pierwszej kolejności politycy będą debatować nad zgłoszonym przez Prawo i Sprawiedliwość projektem ustawy o legalności działań organów gminy zaangażowanych w organizację wyborów prezydenckich w 2020 roku. Projekt zakłada, że samorządowcy, którzy w czasie stanu epidemii przekazali Poczcie Polskiej spis wyborców w związku z wyborami prezydenckimi, nie popełnili przestępstwa. Jeden z zapisów zakłada umorzenie trwających spraw sądowych oraz zatarcie z mocy prawa wyroków, które już zapadły.

Na godzinę 12:05 zaplanowano kontynuację prac nad zgłoszonym przez Andrzeja Dudę projektem nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji do spraw Pedofili. Chodzi o uzupełnienie przepisów w zakresie wyjaśniania przez komisję przypadków przestępstw o charakterze seksualnym wobec dzieci poniżej 15. roku życia.

Posłowie zajmą się także prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym. Zakłada on wsparcie działań związanych z profilaktyką chorób zakaźnych, głównie w postaci zakupu szczepionek.

Lex Czarnek wraca do Sejmu

Zgodnie z harmonogramem obrad w Sejmie odbędzie się również drugie czytanie poselskiego i prezydenckiego projektu nowelizacji Prawa oświatowego znanego jako Lex Czarnek 2.0. W projekcie wspomniano m.in. o działalności organizacji i stowarzyszeń w placówkach edukacyjnych. Jeśli ustawa weszłaby w życie, wówczas znacząco zwiększyłyby się uprawnienia kuratorów oświaty – mieliby prawo do decydowania o tym, jakie zajęcia pozalekcyjne mogą odbywać się w szkołach. Mogliby również zakazywać niektórym organizacjom wstępu do szkół, nawet jeśli rodzice wyraziliby na to zgodę. W projekcie znalazły się również zapisy dotyczące m.in. zmian w edukacji domowej oraz zwiększenia nadzoru pedagogicznego nad szkołami niepublicznymi.

Kolejny punkt obrad dotyczy projektu ustawy okołobudżetowej, który zakłada m.in. że zakładowy funduszu świadczeń socjalnych w sferze budżetowej zostanie utrzymany na poziomie z 2022 roku. Politycy będą również debatować nad projektem zmian w regulaminie Sejmu. Chodzi o likwidację luki, która pozwalała na uczestniczenie w zamkniętych posiedzeniach połączonych Komisji do Spraw Służb Specjalnych i innej komisji posłów, którzy nie byli członkami tych komisji. Z takiej możliwości korzystał Grzegorz Braun.

Sejm zadecyduje o przyszłości Scheuring-Wielgus

O 22:45 na sali plenarnej odbędzie się dyskusja o przyszłości Joanny Scheuring-Wielgus. Politycy wysłuchają sprawozdania sejmowej komisji w sprawie wniosku Prokuratora Rejonowego Toruń Centrum-Zachód o zgodę na uchylenie immunitetu posłanki Lewicy. Śledczy chcą ukarać parlamentarzystkę za to, że w 2020 roku wraz z mężem miała złośliwie przeszkadzać w wykonywaniu aktu religijnego kościoła, znieważając jednocześnie miejsce przeznaczone do wykonywania obrzędów religijnych i obrażając uczucia religijne innych osób. Posłanka i jej mąż weszła do kościoła stanęła tyłem do ołtarza i trzymała transparent: Kobieto możesz sama decydować.

