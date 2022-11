Wiemy, dlaczego TVP nie puściła spotu Tuska. Tak tłumaczy się Telewizja Polska

Donald Tusk opublikował swój spot z okazji Dnia Niepodległości w piątek rano, jednak nagranie wzbudziło kontrowersje jeszcze zanim się ukazało. I zanim było wiadomo, o czym mówi na nim lider PO. Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec alarmował bowiem, że Telewizja Polska nie zgodziła się na emisję spotu. „Miał być wyemitowany na zasadach komercyjnych przed głównym wydaniem Wiadomości 11 listopada. Polsat i TVN nie miały z tym problemu” – twierdził Grabiec.

Zwróciliśmy się do Centrum Informacji TVP z pytaniami, czy rzeczywiście doszło do sytuacji, o której alarmował rzecznik PO. A jeżeli tak, to dlaczego nie wyemitowano spotu Tuska. Telewizja zwięzłą odpowiedź przysłała w sobotę wieczorem. „We wskazanym paśmie/bloku reklamowym Biuro Reklamy TVP nie dysponowało już wolnymi zasobami” – wyjaśnia TVP.

„Zgodnie z obowiązującymi w Biurze Reklamy TVP zasadami wszystkie materiału emisyjne muszą przejść kolaudację prawną, językową oraz techniczną i powinny być dostarczone do Biura Reklamy TVP za pośrednictwem platformy kliper maksymalnie 3 dni robocze przed emisją do godz. 12:00, a nie zaledwie dzień przed emisją” – czytamy dalej w przekazanej „Wprost” odpowiedzi.

Tusk mówił o odrodzeniu Polski „z najgłębszej ciemności”

Szef Platformy Obywatelskiej mówił w okolicznościowym spocie o „święcie zakochanych w Polsce”, którym jego zdaniem jest 11 listopada. – W ten dzień wszyscy powinniśmy patrzeć na siebie z życzliwością i wspólnie się cieszyć, bo biało-czerwony sztandar i biały orzeł nie są po to, żeby ludzi dzielić. Kto tego nie wie, nie rozumie, czym jest naród – przekonywał Tusk. – Ten dzień to dowód, że Najjaśniejsza Rzeczpospolita potrafi wychodzić z najgłębszej ciemności i się odradzać. I ja gorąco wierzę w jej odrodzenie, i że jest najpiękniejszym miejscem na ziemi, że może być najlepszym miejscem do życia – mówił dalej.

Tusk dodawał też, że „nie ma silniejszej motywacji” niż „miłość do ojczyzny i innych ludzi”. – Rozpalmy ją w sobie, a życie stanie się znów jasne, ciepłe i przyjazne. Polska będzie silna i bezpieczna, a nasz naród dumny i szczęśliwy – zapewniał. W tle 60-sekundowego spotu widać osoby w różnym wieku, w tym dzieci. Część z nich trzyma bukiety biało-czerwonych kwiatów.

