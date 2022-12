Andrzej Duda spotkał się ze Swiatłaną Cichanouską. Prezydent złożył obietnicę

W czwartek prezydent Andrzej Duda spotkał się w Belwederze z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską i przedstawicielami społeczności Białorusi. – Nie chcemy mieć granicy z terytorium okupowanym przez Rosję, gdzie jest rosyjska armia, która walczy, zwalcza wolne, suwerenne społeczeństwo. Wspieramy Was i będziemy Was nadal wspierać, abyście odzyskali swoją wolną, suwerenną, niepodległą ojczyznę – zapewnił Andrzej Duda. Zwracając się do Białorusinów, prezydent zaznaczył, że w Polsce są „zawsze mile widziani”. – Niech to zawsze będzie wasz drugi dom – dodał.

Spotkanie z Białorusinami w Belwederze

W czasie swojego wystąpienia Andrzej Duda nawiązał do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. – Czas Bożego Narodzenia dla nas wszystkich oznacza zawsze to samo – rodzinne ciepło, wspaniałą, wyjątkową atmosferę, dobro, miłość. Doskonale rozumiemy, co dzieje się w sercu człowieka w momencie, w którym w tym czasie nie może być w swoim domu, nie może być w swojej ojczyźnie, jest w innym kraju, jak mówimy w Polsce – na obczyźnie. Nawet jeśli jest tam przyjmowany gościnie, z miłością i sympatią, ze zrozumieniem, to jednak nie jest w swoim domu i każdy z nas to dobrze czuje – mówił.

– To spotkanie to symbol tego, że Polska przyjmuje Was całym swoim sercem. Chcemy, żebyście czuli, że jesteście wśród braci. Aby ten moment był ukojeniem, ale także umocnieniem, że nie jesteście sami – podkreślił prezydent. – Wierzymy i wspieramy, tak jak Wy, naszych sąsiadów Ukraińców. Obiecuję, że świadectwo – prawdziwi Białorusini nie są z Rosjanami, nie są częścią ruskiego miru – będzie szło w świat – zapewnił.

Cichanouska: Polska właśnie to zademonstrowała

Z kolei Swiatłana Cichanouska podziękowała Andrzejowi Dudzie, polskiemu rządowi i narodowi za wsparcie, które okazują Białorusinom. – Dzisiejsze spotkanie jest gestem solidarności z Białorusinami, którzy widzą Białoruś jako wolne i niepodległe europejskie państwo – powiedziała. – Tutaj, w Warszawie często słyszałam takie hasło – Mińsk-Warszawa wspólna sprawa. I prawdę mówią Ci, że prawdziwą przyjaźń poznaje się w trudnych czasach. Polska właśnie to zademonstrowała – wskazała liderka białoruskiej opozycji.

Czytaj też:

Białoruś przemieszcza żołnierzy i sprzęt. Wcześniej Szojgu spotkał się z ŁukaszenkąCzytaj też:

Dwa dni ćwiczeń wojskowych na Białorusi. Ich cel jest co najmniej zastanawiający