Kaczyński o systemie Patriot dla Ukrainy: Bardzo dobra decyzja

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że przekazanie przez Niemcy systemu antyrakietowego Patriot Ukrainie to „Bardzo dobra decyzja”, sugerowana zresztą wcześniej przez stronę polską. – Rakiety strącane nad Ukrainą, to również większa gwarancja bezpieczeństwa dla nas i całej wschodniej flanki NATO – zaznaczał. Polityk nie mógł jednak zostawić tej sprawy, bez uderzenia w swoich konkurentów.

Kaczyński krytycznie o opozycji

– Niestety polska opozycja dziś to realizacja popularnego przysłowia: na złość mamie odmrożę sobie uszy. Postępują wbrew rozsądkowi, wiedzy i logice. Zawsze są przeciw polskiemu rządowi – powiedział przy okazji. – Teraz w tak trudnym czasie, taka postawa smuci i powinna być elementem poważnej refleksji nad kondycją opozycji – dodawał.

– Takie zacietrzewienie, krótkowzroczność, brak elementarnej wiedzy w sprawach obronności jest nie tylko kompromitujące, ale i niebezpieczne. Strach pomyśleć, że to oni mogliby decydować o kwestiach bezpieczeństwa – mówił dalej Kaczyński. – Dlatego całe szczęście, że dziś nie rządzą Polską. W tym czasie nie ma miejsca na takie pomyłki. Bezpieczeństwo Polski to zbyt ważna sprawa, aby się aż tak mylić. Niestety zdarza się to im nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz – kontynuował polityk.

System Patriot jedzie na Ukrainę

Tuż po zakończeniu ubiegłotygodniowych rozmów Olafa Scholza z Joe Bidenem ogłoszono, że Stany Zjednoczone i Niemcy dostarcza Ukrainie kolejną broń. Amerykanie przekażą wozy bojowe piechoty Bradley, a Niemcy wozy Marder. Dołączone zostaną też pojazdy Humvee oraz zapasy pocisków rakietowych i innej amunicji. Nieoficjalnie podano, że chodzi o 50 Bradleyów i do 40 Marderów.

Dodatkowo Berlin przekaże Ukrainie system przeciwrakietowy Patriot, by wesprzeć ją w walce z rosyjskimi ostrzałami rakietowymi i atakami dronów. Scholz i Biden wspólnie oznajmili, że z chęcią zobaczyliby dodatkowe dary dla Ukrainy, kierowane od sojuszniczych krajów. Podkreślili, że szczególnie zależy obrońcom na systemach obrony przeciw powietrznej oraz pojazdach bojowych.

Rzecznik niemieckiego rządu Steffen Hebestreit potwierdził w rozmowie z Polsat News, że niemieckie Patrioty trafią zarówno do Polski, jak i Ukrainy. Zapewnił, że w związku z dostawami do ogarniętej wojną Ukrainy, ilość sprzętu dla naszego kraju nie zostanie zredukowana.







