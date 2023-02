Strumień publicznych pieniędzy płynie do ludzi Bąkiewicza. Tym razem dotację dostała „organizacja widmo”

Powołany przez premiera Fundusz Patriotyczny jest zarządzany przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego i podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego zadaniem jest „realizacja polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski, w tym dorobku polskiej myśli społeczno-politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej”. Ma on wspierać „promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego”.

430 tys. zł dla organizacji widmo

W ubiegłym roku najwyższą dotację z Funduszu w wysokości 430 tys. złotych – jak poinformowała „Rzeczpospolita” – otrzymało Stowarzyszenie Wiara i Tradycja. Dziennik wskazuje, że to „organizacja widmo założona zaledwie dwa miesiące przez konkursem” przez Mariusza Sorola, czyli prawą rękę Roberta Bąkiewicza na terenie Pruszkowa.

Dotację przyznano na „promocję i edukację w zakresie postaw patriotycznych, narodowych i katolickich na bazie organizowanych plenerowych projekcji filmowych i internetowych”. Za otrzymaną kwotę stowarzyszenie – jak ustaliła gazeta – „urządziło dziesięć emisji filmów animowanych o tematyce patriotycznej”, które „oglądało kilkoro widzów”.

„Rzeczpospolita” zwraca też uwagę, że choć minął rok od rejestracji organizacji, to ta wciąż nie ma swojej strony internetowej, nie ujawniono jej władz, ani nie podano numeru czy adresu mailowego, pod którym można by się z nią skontaktować. Z kolei siedziba mieści się na działce z okazałym domem, należącym do osoby związanej z Bąkiewiczem.

Pieniądze płyną do środowiska Bąkiewicza

„Rzeczpospolita” podkreśla, że pieniądze dla Stowarzyszenia Wiara i Tradycja to już kolejna dotacja z budżetu państwa dla środowiska narodowców. „Gazeta Wyborcza” policzyła, że w latach 2021-2022 stowarzyszenia Roberta Bąkiewicza, czyli Rota Marszu Niepodległości, Marsz Niepodległości i Straż Narodowa, skasowały prawie 5 mln zł z publicznych pieniędzy.

