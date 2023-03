Tusk: Zliberalizujemy przepisy aborcyjne decyzjami, bez ustaw. To nie oferta, to minimum

Donald Tusk na spotkaniach z wyborcami już od pewnego czasu otwarcie mówi, że część decyzji Zjednoczonej Prawicy zamierza unieważnić lub zmienić sposobami, które ominą tradycyjną ścieżkę legislacyjną. W ten sposób Koalicja Obywatelska chciałaby uniknąć ewentualnego weta Andrzeja Dudy, blokującego jej pomysły na kolejnych kilka lat.

Tusk: Ws. aborcji nie będziemy czekać na zmianę ustawy

– My przygotowaliśmy na wszelki wypadek taki zestaw działań o charakterze prawnym, które tak czy inaczej, jeśli będziemy po tych wyborach przy władzy, to drogą nie ustawową, ale poprzez decyzje o charakterze wykonawczym, mówię o decyzjach, które nie wymagają ustawy, a więc nie będą narażone na weto prezydenta Dudy, będzie można praktycznie bardzo zliberalizować procedury, nie czekając na zmiany ustawy – zapowiedział Tusk.

– I to jest minimum, to nie jest oferta – dodawał lider KO. Zapewniał, że problemów nie powinno stanowić nie tylko prezydenckie weto, ale też sprzeciw przyszłych koalicjantów w opozycji.

Tusk chce wyminąć nie tylko PiS, ale i partie koalicyjne

– Nawet jeśli by się okazało, że ze względu na weto czy brak porozumienia z innymi partiami, trudno będzie o ustawę, przynajmniej na początku, to i tak znajdziemy prawne sposoby, żeby unieważnić konsekwencje werdyktu Przyłębskiej i żeby praktyka wyglądała w przybliżeniu mniej więcej tak, jak sobie to wyobrażamy – mówił. – Czyli żeby decyzja o aborcji zależała od kobiety i lekarza. I to jest możliwe – podkreślał.

Tusk podkreślał też, że w polskiej polityce za dużo jest mężczyzn, którzy boją się kobiet. – Ludzie aktywni w życiu publicznym, głównie mężczyźni, którzy mają taki... nie chcę nadużywać słowa ze szwedzkiej książki o mężczyznach, ale którzy nienawidzą kobiet. Na pewno dzisiejsza polityka jest zaludniona facetami, którzy na pewno boją się kobiet – stwierdził.

Tusk o strachu i pogardzie polityków wobec kobiet

– Jak wiecie, kiedy pojawia się strach, jest agresja.Więc oni boją się kobiet – właściwie natychmiast przekształcają swój lęk czy strach w agresję lub pogardę. Nawet wprost w przepisy i zasady działania, które mają kobiecie wskazać jej miejsce, takie jakie oni sobie wyobrażają, że powinno jej przynależeć – dodawał, mając na myśli swoich politycznych oponentów i ograniczanie praw reprodukcyjnych.

