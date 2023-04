Morawiecki odpowiada Tuskowi. „Może powinien zmienić nazwę partii, na której czele stoi na «FO»”

Koalicja Obywatelska kontynuuje objazd kraju. W poniedziałek politycy ruszyli na Podkarpacie. Lider PO Donald Tusk spotkał się z mieszkańcami Tarnobrzegu, gdzie w nawiązaniu do ostatniego wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, pokazał swoją teczkę z tabelkami i wyrecytował wiersz. Z kolei we wtorek rano w Rzeszowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu KO. Przewodniczący Platformy wspomniał w swoim wystąpieniu między innymi o sytuacji w Hucie Stalowa Wola.

– Ludzie biją na alarm, nie mają wątpliwości, że dalsze rządu PiS-u mogą tworzyć zagrożenie nie tylko dla Polski, ale też dla ich zakładów pracy, takie były rozmowy w Stalowej Woli. Tam się ludzie łapią za głowę i zastanawiają się (...), dlaczego rząd PiS uznał, że gigantyczne zakupy w Korei są lepsze, niż te sprawdzone w boju i produkowane w całości tu w Polsce, w Stalowej Woli armatohaubice – mówił Tusk w Rzeszowie.

Morawiecki odpowiada Tuskowi

Na te słowa zareagował premier Mateusz Morawiecki. „Donald Tusk lubi polityczną fikcję. Fikcyjna polityka zagraniczna, fikcyjne bezpieczeństwo energetyczne, a teraz kolejne «fikcyjne fakty». Może powinien zmienić nazwę partii, na której czele stoi na «FO» – «Fikcja Obywatelska»…” – napisał we wtorek na Twitterze.

Szef rządu zarzucił Donaldowi Tuskowi, że za jego czasów jako premiera „Huta Stalowa Wola, po typowej dla PO, nieopłacalnej dla państwa polskiego i nieliczącej się z kosztami społecznymi prywatyzacji, miała produkować chińskie koparki”. „Dzisiaj HSW, jak przyznają mieszkańcy i prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, jest przykładem stalowej woli narodu polskiego do budowania bezpieczeństwa Polski opartego na własnych możliwościach i talentach!” – stwierdził Morawiecki.

„HSW realizuje największy w historii, rodzimy kontrakt”

Premier wskazał, że po jego „lutowej decyzji o dokapitalizowaniu konsorcjum HSW S.A kwotą niemal 2 mld PLN (600 mln w pierwszej transzy i co najmniej 1,2 mld w drugiej transzy), Huta Stalowa Wola realizuje największy w historii, rodzimy kontrakt zbrojeniowy dla Wojska Polskiego”.

„Fundusze te zostaną przeznaczone na zwiększenie zdolności produkcyjnych armatohaubic Krab do 50 rocznie, nowych pływających BWP Borsuk do 100 rocznie oraz zmodyfikowanych samobieżnych moździerzy Rak. Produkcja haubic Krab będzie przeznaczona zarówno na potrzeby krajowe, jak i na eksport” – poinformował.

„Panie Donaldzie – liczą się fakty, a nie pana fikcja!”

Według Morawieckiego „zamykanie zakładów produkcyjnych i wyprzedaż majątku narodowego to był pomysł PO na polski przemysł obronny”.

„Nasz plan to budowanie potencjału obronnego i przemysłu na dziesięciolecia! Zapewnienie Polakom bezpieczeństwa to priorytet mojego rządu. Łączymy ten cel z olbrzymimi inwestycjami w polski przemysł zbrojeniowy, a to oznacza nowe miejsca pracy, transfer technologii i kontrakty na lata” – napisał. „Panie Donaldzie – liczą się fakty, a nie pana fikcja!” – zakończył swój wpis premier.

