Robert Winnicki w szpitalu. Poseł Konfederacji ogranicza aktywność polityczną

Dziennikarz Krzysztof Łuksza poinformował, że Robert Winnicki trafił do szpitala, prawdopodobnie z zawałem mięśnia sercowego. „Robert czuje się już dobrze, ale jego aktywność w kampanii stanęła pod znakiem zapytania. Teraz najważniejsza jest rekonwalescencja i powrót do pełni sił. Zdrowia!” – napisał. Pod wpisem głos zabrali Wolnościowcy, którzy życzyli posłowi powrotu do pełnego zdrowia.

Robert Winnicki w szpitalu

Udało nam się nieoficjalnie potwierdzić informację o pobycie Winnickiego w szpitalu oraz zawale. Polityk miał zrezygnować z funkcji przewodniczącego Ruchu Narodowego. Informacje potwierdziły się w oświadczeniu Winnickiego. Poseł Konfederacji zaznaczył, że nie będzie też szefem sztabu Konfederacji. Na stanowisku szefa RN zastąpi go Krzysztof Bosak. Winnicki zapowiedział ograniczenie publicznej aktywności.

Jeden z polityków Konfederacji powiedział Onetowi jeszcze przed publikacją oświadczenia, że ws. stanu zdrowia Winnickiego „nie jest kolorowo”. Działacz Ruchu Narodowego powiedział z kolei „Super Expressowi”, że polityk Konfederacji po przeprowadzeniu badań wrócił do domu i odpoczywa. Interia ustaliła natomiast, że Winnicki źle się poczuł. Wieczorem ma się spotkać Rada Liderów Konfederacji.

Kariera polityczna Roberta Winnickiego

Robert Winnicki to lider Ruchu Narodowego oraz honorowy prezes Młodzieży Wszechpolskiej. W 2007 roku bez powodzenia kandydował do Sejmu z listy Ligi Polskich Rodzin. W 2014 r. nie udało mu się dostać do Parlamentu Europejskiego. Fiaskiem zakończyły się także jego starania o prezydenturę Wrocławia.

Winnickiemu do Sejmu udało się dostać w 2015 roku z list Pawła Kukiza. W 2019 r. bez powodzenia kandydował do europarlamentu. W tym samym roku udało mu się uzyskać reelekcję w wyborach do Sejmu, ale już z list Konfederacji.

W bieżącej kadencji Sejmu pełni funkcję zastępcy przewodniczącego w komisji ds. energii i skarbu państwa, oraz jest członkiem komisji łączności z Polakami za granicą.

