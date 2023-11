„Ten tweet grozi więzieniem!” Ziobro pisze o migrantach

W czwartek 9 listopada Parlament Europejski uchylił immunitety Beaty Kempy, Beaty Mazurek, Tomasza Poręby i Patryka Jakiego. Decyzja PE miała związek z polubieniem i podanie dalej na portalu X (dawniej Twitter) kontrowersyjnego spotu o migrantach. W czasie kampanii w 2018 roku PiS w swoim spocie sugerowało, że jeśli PO wygra wybory samorządowe, do Polski trafią „agresywni migranci”.

O uchylenie immunitetów wnioskował Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w związku z wnioskiem założyciela Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

Ziobro o decyzji PE: A teraz zakazana treść…

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w emocjonalny sposób skomentował decyzję europarlamentarzystów.

„Uwaga!! Ten tweet grozi więzieniem!! Pod żadnym pozorem go nie lajkujcie ani nie cytujcie! Skasujcie go, a jeszcze lepiej usuńcie w ogóle Twittera z telefonu! A teraz zakazana treść: »migranci zagrażają bezpieczeństwu Polaków….« George Orwell był prorokiem!” – napisał Ziobro.

Spot PiS o uchodźcach z 2018. Czym straszyli politycy?

Wcześniej w Polsat News do sprawy odniosła się Beata Kempa.

– Nie uważam, że to szczucie, uważam, że to głos w debacie, pokazujący, co może się stać – mówiła Beata Kempa, kiedy Adam Jarubas z PSL wytknął, że przyłożyła rękę do nienawistnego przedstawiania cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Oceniła też, że służby we Francji, Belgii i Szwecji „już zupełnie sobie nie radzą” z obcokrajowcami.

W spocie z 2018 roku przedstawiono alternatywną wersję niedalekiej przyszłości, gdzie po zwycięstwie PO w wyborach samorządowych, imigranci przyczyniają się do wzrostu przemocy. Aktorka wcielająca się w rolę dziennikarki mówiła, że „mija rok, od kiedy PO zlikwidowała urzędy wojewódzkie”. Wypowiedzi polityków PO zmontowano z niepokojącymi scenami przemocy z udziałem obcokrajowców. Obecnie portal X oznacza materiał podpisem „Te multimedia mogą zawierać nieodpowiednie treści”.

