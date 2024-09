Kościół o nowych wytycznych ws. aborcji. Wskazał „niepokojące kwestie”

Zespołów do spraw bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski opublikował stanowisko ws. nowych wytycznych, o których prok. Bodnar poinformował 9 sierpnia.

Stanowisko, pod którym w imieniu ekspertów podpisał się biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej, sercanin Józef Wróbel bez zaskoczenia zaczyna się od stwierdzenia, że „życie każdego człowieka zaczyna się w chwili poczęcia”.

KEP: Można mieć wrażenie, że wprost zmierza się do praktykowania aborcji poza refleksją etyczną

Eksperci z KEP piszą, że życie ludzkie od poczęcia „rozwija się nieprzerwanie, w oparciu o wewnętrzne zasady zapisane w genomie”. „Nie jest mniej ważne od życia każdego innego człowieka” – podkreśla zespół. Rozgłośnia, którą ponad 30 lat temu w Toruniu założył najpopularniejszy redemptorysta – ojciec Tadeusz Rydzyk – wskazuje, że rząd na czele z Donaldem Tuskiem, „podejmuje działania mające na celu liberalizację praktyki zabijania nienarodzonych dzieci”.

Zespół KEP wskazuje, że „treść wytycznych, jak i sposób ich publikowania – budzą najwyższy niepokój”. „Można mieć wrażenie, że wprost zmierza się do praktykowania aborcji poza refleksją etyczną i wbrew ochronie prawnej gwarantowanej przez konstytucję” – czytamy. Tymczasem – według KEP – „fundamentalną prawdą z zakresu genetyki” jest to, że „życie każdego człowieka zaczyna się w chwili poczęcia”, co zapisane jest w najwyższym akcie prawym Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi tu o ten fragment: „RP zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia od momentu poczęcia”.

Eksperci wskazują na wytyczne, według których zabieg może zostać przeprowadzony w oparciu o przesłankę dotyczącą zdrowia psychicznego kobiety. „Aborcja nie należy do metod terapeutycznych stosowanych w leczeniu. (...) Uśmiercenie dziecka nie może być uważane za środek do przywrócenia zdrowia kobiety” – czytamy.

Nowe wytyczne ws. aborcji. Zespół o „szczególnie niepokojących” kwestiach

KEP pisze dalej o „zakazie przeprowadzania konsultacji i organizowania konsylium w celu przeanalizowania przesłanek do dokonania aborcji”. „Szczególne zaniepokojenie budzą próby pozaustawowego ograniczenia konstytucjonalnego prawa do wolności sumienia wyrażającego się w możliwości odmówienia podjęcia działań medycznych pozostających w sprzeczności z systemem wartości lekarza, a tym bardziej z systemem wartości uniwersalnych” – uważa zespół.

W stanowisku pod wątpliwość poddano „niezależność” prokuratora generalnego Adama Bodnara, w kontekście nowych wytycznych. Niezależność ta tymczasem, jak wskazuje zespół, „winna zapewnić każdemu obywatelowi gwarancje, że jego sprawa zostanie rozpoznana w sposób obiektywny i rzetelny, bez ingerencji ze strony pozamedycznej” – cytuje dokument Radio Maryja.

Poza tym „poważne zaniepokojenie budzą naciski prokuratora generalnego, aby postępowania w sprawie pomocnictwa w przeprowadzeniu aborcji umarzać lub kierować wnioski do sądu o warunkowe umorzenie sprawy ze względu na znikomą szkodliwość społeczną” – wskazuje zespół. Przywołano prawo kościele, które „dokonanie zabójstwa nienarodzonego dziecka oraz wspólnictwo w tym procederze traktowane jest jako jedno z najcięższych przestępstw i karane jest karą ekskomuniki, która wyklucza z udziału w dobrach duchowych powierzonych Kościołowi przez Chrystusa”.

„Aborcja ze względu na stan zdrowia psychicznego kobiety jest dopuszczalna”

Sprawa aborcji nieco przycichła z powodu wakacji. Na początku lipca odbyło się w sejmie głosowanie nad projektem, który miał umożliwić dekryminalizację pomocnictwa w aborcji. „Za” głosowało 215 parlamentarzystów, natomiast przeciwko – 218. Nowelizacja nie została uchwalona. Przeciw propozycji zagłosowało m.in. 24 parlamentarzystów PSL.

Podczas Campusu Polska Przyszłość (zwanego „campusem Rafała Trzaskowskiego”, prezydenta Warszawy), w trakcie wystąpienia premiera Donalda Tuska, padły słowa, które nie spodobały się wielu osobom obserwującym wydarzenie. Szef rządu powiedział, że „w Sejmie nie ma większości dla takiego prawa do legalnej aborcji”. Zwrócił uwagę, że Trzeciej Drodze „za” głosowała Polska 2050, jednak PSL nie optuje za zmianą prawa, a po drugiej stronie jest przecież jeszcze Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja.

Premier stwierdził, że „do następnych wyborów legalnej aborcji w Polsce nie będzie”. – Nie ma się co oszukiwać, ale będzie inna praktyka – dodawał nadziei. 9 sierpnia kancelaria premiera opublikowała nowe wytyczne. – Ich celem jest uwrażliwienie prokuratorów (...) na to, jak szczególną wagę powinniśmy przykładać do sytuacji kobiety, która znajduje się w tym trudnym momencie życiowym. W jaki sposób należy stosować te wciąż obowiązujące przepisy prawa karnego, aby nie prowadzić do jakiejś dodatkowej wiktymizacji, dodatkowego poniżenia – tłumaczył Bodnar.

„Wskazano w nich m.in. jednoznacznie, że aborcja ze względu na stan zdrowia psychicznego kobiety jest dopuszczalna i wystarczy w tej sytuacji opinia jednego lekarza” – czytamy na stronie KPRM.

