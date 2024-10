Strategia migracyjna Polski. „Państwo musi odzyskać kontrolę”

Donald Tusk w ramach strategii migracyjnej zapowiedział, że jednym z jej elementów będzie czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu. – Będę się domagał uznania w Europie dla tej decyzji – powiedział premier.

Podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie premier Donald Tusk przedstawił wieloletnią strategię migracyjną Polski. – Przygotowaliśmy na piśmie strategię „Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo”. Państwo musi odzyskać stuprocentową kontrolę nad tym, kto do Polski przyjeżdża i wjeżdża – zaznaczył.

„Rzecz absolutnie najważniejsza w Polsce”

Szef rządu wskazał, że jednym z najbardziej namacalnych lęków w społeczeństwie jest problem dotyczący nielegalnej migracji. Co jakiś czas w przestrzeni publiczne przebijają się informacje o incydentach na granicy z Białorusią.

– Jest rzeczą absolutnie dzisiaj najważniejszą w Polsce, Europie i na świecie udzielenie dobrej, uczciwej, też takiej przyzwoitej, ale równocześnie twardej odpowiedzi na te wyzwania i lęki, jakie powstają, jakie rodzą się w związku z masowymi migracjami, wielką presją migracyjną, a także polityką państw wrogich, które organizują tą nielegalną migrację – stwierdził Donald Tusk.

Dodał, że „państwo jest od tego, aby do Polski trafiali ludzie, którzy chcą w Polsce uczciwie pracować, płacić podatki, integrować się z polskim społeczeństwem, uczyć się na prawdziwej uczelni. To są ludzie, którzy zasługują na szacunek i respekt”.

W walce z nielegalną migracją, zdaniem Donalda Tuska, ma być czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu.

Tusk ocenia politykę migracyjną PiS

Podczas konwencji nie zabrakło odniesień do polityki migracyjnej za rządów Prawa i Sprawiedliwości.

– To co oni zrobili z polityką migracyjną, to woła absolutnie o pomstę do nieba. To był najbardziej promigracyjny, w sensie nielegalnej migracji, rząd w Europie – wskazał Donald Tusk.

Powiedział również, że żaden rząd w Europie „nie zrobił tyle złego, z punktu widzenia bezpieczeństwa swojego narodu, ale także granic UE, jak PiS w Polsce. I podlał to sosem nacjonalizmu i pogardy dla innych ludzi” dodał.

15 października dokumentem ma zająć się Rada Ministrów. Wówczas powinniśmy poznać więcej szczegółów planu polityki migracyjnej rządzącej koalicji.

